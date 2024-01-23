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二手智慧手機市場創高 IDC：2027年市值破千億美元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
二手智慧手機市場逐漸擴大。路透
二手智慧手機市場逐漸擴大。路透

根據IDC估計，2023年全球二手智慧型手機（包括官方翻新和二手智慧手機）的出貨量將達到3.094億部。與2022年的2.826億台相比，銷量成長9.5%。此外，IDC預計2027年二手智慧手機出貨量將達到4.311億台，2022年至2027年的年複合成長率 （CAGR） 為 8.8%。

二手智慧型手機的供應仍然是一個關鍵挑戰，因為更新周期、高價格點和總體經濟環境挑戰都對新智慧手機市場產生了負面影響。然而，由於收購庫存的挑戰，二手智慧手機的需求仍然健康，並將在整個預測期內繼續成長，只是速度低於先前的預測。

IDC預測，由於需求、通貨膨脹和政治動盪繼續影響全球經濟，2023年智慧手機新出貨量將下降3.5%。相較之下，二手市場以強大的韌性克服這些預料之外的情況，全年仍成長了近10%。在大多數已開發市場，新手機的更新率已經超過了40個月，這導致了次級市場的可用庫存短缺。以舊換新計劃繼續推動著此產業的發展，但僅占二手庫存的一部分。

儘管與仍在苦苦掙扎的新市場相比，次級市場的成長看起來相對亮眼，但成長率比先前的預測有所放緩。此外，庫存不足也影響了每個地區二手設備的總可用市場 （TAM）。由於較長的更新率和疲弱的消費者支出繼續抑制新舊市場，二級市場的總跌幅已下降約2.7%。

IDC全球手機追蹤研究經理Anthony Scarsella表示：「儘管成長了近10%，但由於庫存確實不足，二級市場顯示出放緩的跡象。隨著更新率在大多數成熟市場的延長，獲取庫存仍然是轉銷商面臨的最大挑戰。二級手機零售商渴望庫存，因為高階市場仍然稀缺，因為客戶只是持有他們的設備。這種延長也可以在新智慧手機市場中看到，2023年的出貨量下降了3.5%」。

智慧手機 IDC

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