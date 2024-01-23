晶心科獲Imperas頒贈 2023年度合作夥伴

RISC-V 模擬解決方案供應商 Imperas 今（23）日宣布頒贈，RISC-V 矽智財（IP）廠晶心科（6533）為2023年度合作夥伴。晶心科表示，自2017年以來，Imperas 一直與晶心科合作，為晶心科技全系列 RISC-V 處理器IP提供快速、指令精確的模型，並獲得晶心科的認證，將 Imperas 的模型作為晶心科處理器核心的參考模型。

虛擬平台（軟體模擬）是現今的一種主流技術，用於早期軟體開發（shift-left software development），同時亦可在晶片設計定案（tape-out）後（after silicon）進行全面、自動化的軟體測試。

成功部署虛擬平台的關鍵要素是高品質的模型，特別是處理器的模型。此外，這些模型需要與一系列產業標準工具和設計流程相契合，其中包括了 SystemC 和硬體模擬器（hardware emulators）。而 Imperas 針對晶心科技處理器IP所最佳化的快速處理器模型 ImperasFPMs（ImperasFPMs）即滿足這些要求。

晶心科表示，公司提供了各式 RISC-V CPU，從小型微處理器（microprocessors）到支援 RISC-V 數位訊號處理、浮點運算和向量擴展的多發射、亂序處理管線多核心應用處理器（multi-core applications processors）。同時還是第一家開發完全符合ISO 26262標準的車規 SoCs RISC-V 處理器的公司，包括 ASIL-B 功能安全標準的認證。除此之外晶心科技的處理器還可滿足高性能人工智慧／機器學習（AI／ML）的應用需求。

Imperas 與晶心科的成功合作案例包括了一個具有複雜多核心AI加速器的超大規模運算客戶。該客戶最初在其專案中使用 Imperas 技術進行指令集架構探索。接著，他們事先在 Imperas 虛擬平台上使用了快速模擬晶心處理器的ImperasFPMs 開發了軟體，並在收到晶片後的一周內即驗證了完整的軟體堆棧（software stack）運行。