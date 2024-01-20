台達首度舉辦年終轉職面談會 強化全球關鍵人才布局

台達今日於台北君悅酒店舉辦「Change for Your Career 台達年終轉職面談會」，打造貼近轉職者需求的面試體驗，共有近百位求職者參加，活動結合三大重點：高階主管專題分享、台達產品展示及專屬面試。

徵才領域包含未來最具發展性的電動車、AI、資通訊系統、智能製造、微電網、儲能等產業，在製造方面亦有海內外儲備廠長的機會。持續透過儲備優秀人才，強化台達全球營運布局，加速拓展全球事業發展。

今日轉職活動有多位台達高階主管親自到場分享事業布局並與面試者互動，如全球事業營運執行副總裁尹鏇博、交通範疇執行副總裁唐修平、台灣製造總經理賴秋元、台達能源總經理張立業等，顯示台達對於人才招募上的高度重視。

台達人資長陳啟禎開場致詞表示，加入台達能獲得的不只是一份工作，而是獲得一個永續發展自己，讓未來的路更寬廣的機會。

陳啟禎說，不同於今年科技業於徵才的觀望態勢，台達甫進入2024年便積極鎖定有經驗族群的年後轉職需求，台達工作機會有二大特色，一是橫跨多元領域，包含電動車、能源基礎設施、資通訊基礎設施、樓宇自動化、工業自動化等全球皆具備高成長潛力的產業。

另一特色是在全球各地都有相當多的人才需求，陳啟禎表示，台灣、美洲、歐洲、印度、泰國、大陸的廠區都有新廠興建，近年更是從工業品牌擴展到商業品牌，非常需要具備產業經驗的即戰力。

台達指出，台達轉職面談會針對有經驗族群的年後轉職需求，在台北君悅酒店舉辦1對1的面談徵才活動，為2024年首波的徵才活動，職缺涵蓋軟韌體、電源硬體、機構熱流等，也有品質、業務、顧問、商業開發等非工程職缺，第一季亦將展開密集的校園招募活動。台達整體薪酬優於科技業水平，並透過薪酬機制獎勵員工創造績效，台灣地區員工除固定月薪，還有年終、績效與分紅等三項獎金。

台達指出，公司亦持續進行全球人才發展方案，依據員工意向與工作需求，提供多元學習方案與全球輪調等發展機會。

在員工福利方面，台達指出，2023年推行彈性上下班與提供0~6歲最高38萬元的「育兒津貼補助」，讓員工享有更好的工作與家庭平衡，除法定特休外，另多給予員工每年高達7天的有薪假以及萬元旅遊補助，也是許多員工心中備受好評的福利。台達用人唯才，優秀人才絕對可以在台達找到全球的職涯舞台，永續發展你的未來。