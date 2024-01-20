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蔡明忠：台灣大超5G新應用 將成未來5-10年成長動能

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大董事長蔡明忠今日出席2023年YEAR END PARTY，這是台灣大哥大合併台灣之星後首次舉辦的年終派對。圖／台灣大哥大提供
台灣大董事長蔡明忠今日出席2023年YEAR END PARTY，這是台灣大哥大合併台灣之星後首次舉辦的年終派對。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大今（20）日舉行2023年YEAR END PARTY，這是台灣大哥大合併台灣之星後首次舉辦的年終派對，展望未來，台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大將在千萬用戶基礎上，布局更多超5G創新應用，全力推進新的成長引擎，成為未來5-10年間的成長動能。

台灣大去年12月合併台灣之星，這也是雙方合併後首次舉行年終派對，參與人數創新高，達7600人，以「5G台灣隊 劍指第一 momo三疾箭 再創巔峰」為主題，邀請藝人浩角翔起主持，玖壹壹、八三夭、詹雯婷Faye等知名藝人開唱，總計發出2900萬元抽獎獎金，中獎率高達43.5％。

「在AI（人工智慧）剛開始萌芽的2019年，我們曾宣示『數位串聯台灣大 邁向AI新世代』，5年後的現在，我們以科技為基礎，發展出來具有人性、最完善服務的千萬用戶電信集團。」蔡明忠指出，台灣大將在千萬用戶基礎上，布局更多超5G創新應用，推動「5G台灣隊 劍指第一」，而momo今年也將會「發出三疾箭」，帶領台灣電商產業，帶上另一個高峰。

蔡明忠表示，未來，集團將繼續「以人為本」，串聯團隊的力量和資源，在金融、電信、電視、數位、零售等多元領域中，以千萬用戶電信集團型態一起繼續向前走。

2023年台灣大締造亮眼成績，合併營收1833.5億元，成長6%，每股獲利（EPS）年增11%達4.33元，創4年新高。

展望未來，2023年是歷史上最熱的一年，地球極端氣候導致各項天然災害爆發。台灣大合併台灣之星後，將有效減少基地台重複布建，每年省下1-2億度電，為地球減少5.1-10.2萬噸的二氧化碳，減碳量等同於255座大安森林公園的年吸碳量。

同時，主動開發綠電、積極採購綠電，以實際行動支持中研院開發新型態的潔淨能源。

台灣大哥大 5G 台灣之星

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