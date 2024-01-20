亞光去年自結全年營收 全年每股稅後純益2.78元

亞洲光學（3019）20日舉行忘年會，去年全年營收達178億元，自結歸屬母公司淨利約7.8億元，年減15.5%，每股純益2.78元；展望今年，亞光董事長賴以仁表示，公司聚焦三大發展契機，包括與LGIT攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，擴大菲律賓生產規模，及前瞻跨足Metalens先進光學領域，擴大競爭門檻，奠定未來長期發展重要基石與成長動能，充分展現公司競爭力。

亞光表示，與LGIT策略合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，雙方合作藉此結合亞光在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及LGIT在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，將發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，提供客戶優質完整的服務，強項互補綜效雙贏。

此外，亞光擴大菲律賓生產規模，積極展開新廠建設，將打造客戶最佳生產基地，滿足不同客戶各種需求；並將持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進AR／VR鏡頭與3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益，包括特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品。

此外，亞光領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，其應用可涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE，將以此先進光學技術搶占未來先機。亞光亦積極強化公司治理，持續投入ESG，邁向永續經營。