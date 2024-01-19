M3版MacBook Pro實測 專家：蘋果搶食遊戲大餅

蘋果公司去年12月在台灣開賣搭配M3系列晶片的MacBook Pro筆記型電腦，近期陸續到貨。3C專家指出，新款MacBook Pro效能提升、可外接螢幕，適合需要輕度影音剪輯或圖像處理的上班族，新機優化算圖效能也凸顯蘋果積極搶食遊戲市場大餅。

YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥接受中央社記者採訪表示，配備M3晶片的MacBook Pro效能比前一代更高，其中14吋機型相對輕薄好收納。搭載M3 Pro或M3 Max晶片的MacBook Pro還多了太空黑色可選，擺脫過去以灰色為主的外觀設計，有利吸引遊戲玩家目光。

壹哥指出，M3版MacBook Pro優化算圖效能，凸顯蘋果搶食遊戲市場大餅的決心，最近2、3年蘋果發表會都邀請遊戲廠商站台，預告新遊戲將支援macOS作業系統，從生態圈角度切入遊戲市場，做出與微軟Windows筆電陣營的差異化；例如在Mac電腦上提供低延遲對話功能和空間音訊，Windows筆電要達到相同效果可能得花更多錢買設備。

壹哥認為，對上班族而言，搭載M2晶片的MacBookAir是更經濟實惠的選擇，不過M3版MacBook Pro的連接埠完整、擴充性較高，可外接螢幕多工處理，同時也更省電，適合需要輕度影音剪輯或圖像處理的工作者。

記者實測配備M3晶片及8GB記憶體的入門款14吋MacBook Pro，試玩去年12月在Mac平台上推出的3A級遊戲大作「惡靈古堡4」，Mac系統會自動偵測並啟動「遊戲模式」，提供更流暢且更一致的影格速率、更低的AirPods耳機音訊延遲，以及更靈敏的遊戲控制器反應。

把「惡靈古堡4」畫面解析度設在1920 x 1080，畫面更新率設為120 FPS（每秒幀數），大多數場景的更新率可達到70至90 FPS，比較複雜的室外場景和戰鬥場面仍可維持在60 FPS以上，提供可比擬遊戲主機的流暢畫質，搭配PS4手把遊玩能感受到細膩的震動回饋。

值得注意的是，隨著運算效能拉高，M3版MacBookPro玩遊戲約30分鐘後，機身底部溫度明顯升高，如果放在腿上玩遊戲，會有比較直接的感受，若放在桌上使用就沒有太大差別。

M3系列晶片採3奈米製程打造，讓MacBook Pro電池續航力長達22小時，並搭載Liquid Retina XDR顯示器，提供高達120Hz更新頻率，可根據螢幕內容的動作自動改變更新率。

M3版MacBook Pro除了配備Thunderbolt 4連接埠之外，也提供SDXC卡插槽、耳機插孔及MagSafe 3磁吸充電埠，並支援8K解析度的HDMI連接埠，可直接連接電視或HDMI顯示器，無需轉接器。