1968路況播報再優化 背景推播助您行駛國道更輕鬆
高速公路局為提供1968 App更友善的即時路況資訊服務，特新增「背景播報」功能，可將「高速公路1968」App縮小為懸浮視窗，保持常駐在手機畫面最上方，用路人如因駕駛需求而有同時使用其他手機應用程式之情形，仍可繼續接收國道即時路況資訊，讓用路人可更專注於駕駛，進而提升行車安全，供民眾行駛國道獲得準確、即時、主動的全方位資訊服務，歡迎多加下載利用及分享。
高公局1968 App的「路況播報」及「自訂推播」功能，可藉由手機GPS定位對應國道里程位置，主動將壅塞、事故、施工等即時路況資訊，以語音方式推播給用戶，一向是用路人愛用的功能之一；而「警廣電臺」功能則可讓用路人直接於1968 App收聽警廣，提供多樣化豐富的即時路況資訊，自推出後亦廣受好評。
以往使用「路況播報」、「自訂推播」及「警廣電臺」這些功能時，須保持手機螢幕長時間恆亮且開啟1968 App於手機畫面最上層執行，以維持系統功能運作。本次高公局採納使用者意見，特於1968 App新增「背景播報」功能，此功能會縮小1968 App為懸浮視窗，可在行動裝置的主畫面中任意拖曳視窗並常駐在其他應用程式上方執行，讓手機可一邊使用導航軟體、聽音樂或Podcast的同時，仍繼續接收國道專屬路況資訊。期能讓用路人行駛國道時，全程有語音路況播報陪伴，完整掌握國道最新路況，提升行車效率及安全，行駛國道更輕鬆。
高公局提醒，本次春節連假匝道封閉管制措施，初一至初三，時段性封閉國1、國5南向入口匝道，初三至初五，時段性封閉國1、國3北向及雙向入口。請民眾多加留意匝道封閉管制措施並配合導引改道。
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