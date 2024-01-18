台積電法說會／去年實際資本支出304.5億美元 低於公司預期

台積電（2330）今（18）日召開法說會，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、財務長黃仁昭，法人關係處處長蘇志凱等共同出席。台積電法說會公司財報顯示，去年實際資本支出304.5億美元，低於公司10月預期仍可達320億美元的低標下緣。

台積電去年最初原先預期資本支出320-360億美元，隨後調整為將接近320億美元的低標，去年10月法說會原先外資與業界再度傳出台積電2023年資本支出約40億美元投資恐將遞延至2024年，估計將降至300億元上下，不過10月當時台積電並未再度下修資本支出目標而是維持，當時提到2023年資本支出維持近320億美元水準。

而台積電公司今日公告財報顯示，去年第4季實際美元資本支出約52.4億美元，為去年單季新低，累計2023年全年美元計算資本支出約304.5億美元，較前一年下滑。

原先法人預期，若按照台積電2023年資本支出約近320億美元不變下，法人推估，台積電去年第4季資本支出約在67.9億美元，較今年第3季持續下降，而實際台積電動用資本支出比預期更低。

台積電也統計，2023年全年資本支出換算新台幣約9498.2億元，年減少12.3%。