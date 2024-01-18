快訊

三星Galaxy S24搭Galaxy AI超威但有「2件沒說的事」 網：那我買S23就好

百歲人瑞長壽獨門功夫！中醫師：「光腳走路」對1器官尤其好，但3族群別輕易嘗試

影╱飛機上有蛇！泰國航班乘客嚇爛 空少1招化解空中驚魂

華碩 GeForce RTX40 SUPER 系列顯示卡 重裝上陣

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩18日宣布推出GeForce RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER與RTX 4070 SUPER顯示卡。華碩／提供
華碩18日宣布推出GeForce RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER與RTX 4070 SUPER顯示卡。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2357）今（18）日宣布推出GeForce RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER與RTX 4070 SUPER顯示卡，產品涵蓋ROG、TUF Gaming、ProArt、Dual四大系列，隨著新款顯卡上市，有望為華碩今年首季零組件業務增添新動能。

華碩GeForce RTX 40 SUPER系列顯示卡，是使用電腦體驗人工智慧(AI)時不可或缺的終極配備，其專屬的AI Tensor核心可提供高達836個AI TOPS，輕鬆因應遊戲、創作和日常生產力所需。

而採用AI技術的NVIDIA深度學習超高取樣(DLSS) Super Resolution、Frame Generation和Ray Reconstruction亦與光線追蹤結合，確保每8個像素中，有7個透過AI生成，進而使全景光線追蹤速度提升4倍，以呈現最佳影像畫質。

這些顯示卡不僅較前代強大，GeForce RTX 4070 Ti SUPER更將VRAM增加至16 GB；GeForce RTX 4070 SUPER也全面導入16-pin 12VHPWR電源接頭，能與華碩旗下最新電源供應器完美搭配，如：ROG Thor II 白金牌 / ROG Strix Aura / TUF Gaming / Prime金牌等系列，且所有型號均可使用GPU Tweak III應用程式，隨心所欲調校設定，再加上獨家全自動製程技術，穩定、耐用性滿點。

AI 華碩

延伸閱讀

華碩、英業達 挑長天期

電競筆電火力全開！華碩CES：開啟尖端遊戲沉浸式旅程

台廠CES新品齊發 聚焦電競筆電、遊戲掌機

輝達全新RTX 40 SUPER系列問世 強化遊戲、AI 運算效能

相關新聞

仁寶啟動「掠奪式」成長策略 瞄準醫療、車電等領域

仁寶昨（17）日舉行旺年會，董事長許勝雄宣布，今年開始啟動「掠奪式」成長策略，透過積極併購，讓營運規模加速擴張。內部目標...

受惠體育賽事「面板拉貨」有望上揚 群創盤中爆量逾25萬張

受惠體育相關賽事有望帶動今年面板拉貨上揚，值得注意的是面板族群今（18）日表現強勢，包括群創（3481）、友達（2409...

AI手機成顯學 通話翻譯最吸睛

AI（人工智慧）手機來勢洶洶，研究調查機構Counterpoint預測，今年生成式AI手機出貨量初估超過一億支，雖然品牌商...

今年CES充滿AI！工研院IEK預測電子產業復甦要看4領域

2024年CES展會充滿AI元素，而工研院IEK產業科技國際策略發展所組長趙祖佑今（18）日分析，由於全球經濟前景仍有變...

台積電次世代記憶體大突破 搶食AI、高效能運算商機

台積電今天法說會登場前夕，昨（17）日搶先報喜，在次世代MRAM記憶體相關技術傳捷報，攜手工研院開發出自旋軌道轉矩磁性記...

鴻海要在印度設封測廠 與當地HCL集團成立合資公司

鴻海集團前進印度布局半導體拍板，昨（17）日公告斥資3,720萬美元（約新台幣11.77億元），攜手印度HCL集團成立合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。