華碩 GeForce RTX40 SUPER 系列顯示卡 重裝上陣
PC品牌大廠華碩（2357）今（18）日宣布推出GeForce RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER與RTX 4070 SUPER顯示卡，產品涵蓋ROG、TUF Gaming、ProArt、Dual四大系列，隨著新款顯卡上市，有望為華碩今年首季零組件業務增添新動能。
華碩GeForce RTX 40 SUPER系列顯示卡，是使用電腦體驗人工智慧(AI)時不可或缺的終極配備，其專屬的AI Tensor核心可提供高達836個AI TOPS，輕鬆因應遊戲、創作和日常生產力所需。
而採用AI技術的NVIDIA深度學習超高取樣(DLSS) Super Resolution、Frame Generation和Ray Reconstruction亦與光線追蹤結合，確保每8個像素中，有7個透過AI生成，進而使全景光線追蹤速度提升4倍，以呈現最佳影像畫質。
這些顯示卡不僅較前代強大，GeForce RTX 4070 Ti SUPER更將VRAM增加至16 GB；GeForce RTX 4070 SUPER也全面導入16-pin 12VHPWR電源接頭，能與華碩旗下最新電源供應器完美搭配，如：ROG Thor II 白金牌 / ROG Strix Aura / TUF Gaming / Prime金牌等系列，且所有型號均可使用GPU Tweak III應用程式，隨心所欲調校設定，再加上獨家全自動製程技術，穩定、耐用性滿點。
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