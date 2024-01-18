聽新聞
test
0:00 / 0:00
仁寶評估歐洲設廠 將啟動併購
代工大廠仁寶董事長許勝雄昨天表示，今年將採取「掠奪式成長」策略，積極透過併購創造成長。仁寶總經理翁宗斌指出，「今年開始會將M&A（併購）當成重點，目標是未來二至三年，至少有二至三個購併案」。未來併購主要瞄準醫療、車電、5G通訊及低軌衛星等領域。
此外，翁宗斌表示，集團海外據點不只有墨西哥、美國廠，因應地緣政治情況，配合客戶需求，今年也積極評估歐洲設廠計畫，預計下半年會有結果。
金仁寶集團旗下仁寶電腦旺年會昨天登場，許勝雄、副董事長陳瑞聰、翁宗斌現身會場，談未來展望。由於仁寶過去很少發動併購，昨天宣示的新策略也引發業界關注。展望今年，翁宗斌說，仁寶在AI NB、雲端腳步積極，AI產品豐富，會跟著微軟一起推出AI PC，伺服器也與AMD、輝達、英特爾配合的機種，「在AI上不會落於人後」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言