仁寶評估歐洲設廠 將啟動併購

代工大廠仁寶董事長許勝雄昨天表示，今年將採取「掠奪式成長」策略，積極透過併購創造成長。仁寶總經理翁宗斌指出，「今年開始會將M&A（併購）當成重點，目標是未來二至三年，至少有二至三個購併案」。未來併購主要瞄準醫療、車電、5G通訊及低軌衛星等領域。

此外，翁宗斌表示，集團海外據點不只有墨西哥、美國廠，因應地緣政治情況，配合客戶需求，今年也積極評估歐洲設廠計畫，預計下半年會有結果。

金仁寶集團旗下仁寶電腦旺年會昨天登場，許勝雄、副董事長陳瑞聰、翁宗斌現身會場，談未來展望。由於仁寶過去很少發動併購，昨天宣示的新策略也引發業界關注。展望今年，翁宗斌說，仁寶在AI NB、雲端腳步積極，AI產品豐富，會跟著微軟一起推出AI PC，伺服器也與AMD、輝達、英特爾配合的機種，「在AI上不會落於人後」。