微軟Copilot商轉 將同步帶動AI伺服器AI PC發展

AI話題持續延燒，集邦今日發布報告指出，AI熱議今年將拓展至更多邊緣AI應用，或延續AI伺服器（server）基礎，推至AI PC等終端裝置。預估今年全球AI伺服器將超過160萬台，年成長率達40%，後續預期網路服務供應商（CSP）也將會更積極投入。

集邦預估，Edge AI應用預期會回歸至終端的AI PC，藉以落實分散AI伺服器的工作量能，並且擴大AI使用規模的可能性。集邦進一步指出，若以AI PC需達微軟（Microsoft）要求的40 TOPS算力基礎，預料滿足此需求的新品出貨都將落於2024下半年，待中央處理器（CPU）產業龍頭英特爾於2024年終推出Lunar Lake後，2025年才可望看到更快速的成長。

目前AI PC市場可大致分為兩大推動力量，其一，由終端應用需求推動，主由Microsoft憑藉個人電腦Windows作業系統及Office等工具幾近獨占市場地位，預期將推新一代Windows整合Copilot，使Copilot變成硬需求。其二，CPU領先者英特爾訴求AI PC為搭配CPU+GPU+NPU架構，藉此推動發展各種終端AI應用。

以微軟Copilot對算力的要求，集邦指出，高通2023年底發表的Snapdragon X Elite平台，將於今年下半前率先出貨符合Copilot標準的CPU，算力應可達45 TOPS；AMD隨後也將推出的Ryzen 8000系列（Strix Point），也將符合該算力規格。若以英特爾I2023年12月推出的Meteor Lake，其CPU+GPU+NPU算力僅34 TOPS，並不符合Microsoft要求，但今年底推Lunar Lake則有機會超過40 TOPS門檻。

值得注意的是，未來在英特爾、超微及高通競逐AI PC過程，也將牽動x86及Arm兩大CPU陣營在Edge AI市場的競爭。由於高通可望率先符合微軟需求，和主要OEM廠如戴爾、惠普、聯想、或華碩、宏碁等在今年將陸續開發搭載高通CPU機種，以爭取首波AI PC機會，將帶給X86陣營一定威脅。

針對現有微軟針對AI PC的規格要求來看，DRAM基本需求為16GB起跳，集邦認為，AI PC將有機會帶動PC DRAM的位元需求年成長，後續伴隨著消費者的換機潮，進而加大產業對PC DRAM的位元需求。

集邦指出，若要符合微軟定義的 40 TOPS算力規格的CPU，今年有高通的Snapdragon X Elite、AMD Strix Point及英特爾Lunar Lake。三款CPU的共同點為皆採用LPDDR5x，而非現在主流採用的DDR SO-DIMM模組，未來AI PC滲透率拉升，也勢必拉升LPDDR DRAM導入比重。