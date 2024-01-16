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IDC：蘋果去年市占率20.1%創歷史新高 首度超越三星

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蘋果去年出貨量2.34億支，市占率20.1%，創下歷史新高，首度超越三星成為年度第一。路透
蘋果去年出貨量2.34億支，市占率20.1%，創下歷史新高，首度超越三星成為年度第一。路透

根據IDC最新全球手機季度追蹤報告(IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker)初步數據統計，蘋果去年出貨量2.34億支，市占率20.1%，創下歷史新高，首度超越三星成為年度第一。

IDC統計，2023年全球智慧型手機市場出貨量11.7 億支，年減 3.2%，創10年來最低年度銷量，主要受年初總體經濟挑戰和庫存增加的影響，但是下半年的成長鞏固2024 年的預期復甦；統計去年第4季出貨量3.261 億支，季增8.5%，高於7.3%的預期成長。

IDC 全球研究總監 Nabila Popal 表示，「雖然看到傳音和小米等低階Android 廠商在2023 年下半年因新興市場的快速成長而出現強勁成長，但最大的贏家顯然是蘋果」；「儘管蘋果在其最大的市場中國面臨著越來越多的監管挑戰和來自華為的新競爭，仍然成為不僅是前三名中唯一一家每年呈現正成長的企業，且還首次奪得年度第一的位置」。

Nabila Popal指出，「蘋果的持續成功和韌性在很大程度上歸功於高階手機的成長趨勢，在積極的以舊換新優惠和無息融資計劃的推動下，高階手機目前佔據了超過20% 的市占率」。

IDC 全球行動和消費設備集團研究副總裁 Ryan Reith 表示，「市場排名的整體轉變進一步凸顯智慧型手機市場內競爭的激烈程度」；「蘋果無疑是三星排名下降的原因之一，但整個Android 領域本身正在多元化。華為捲土重來，並在中國迅速取得進展，OnePlus、榮耀、Google等品牌都在低階市場推出極具競爭力的設備，折疊式手機和關於手機上的人工智慧功能的討論也越來越多，總體而言，智慧型手機領域將迎來一個非常有趣的時代」。

智慧型手機 蘋果 IDC

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