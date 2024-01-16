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精強科技前進ISE 2024 秀智慧零售和工業運算解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
精英旗下精強科技16日宣布參加1月底於西班牙巴塞隆納舉行的ISE 2024。精強科技／提供
精英旗下精強科技16日宣布參加1月底於西班牙巴塞隆納舉行的ISE 2024。精強科技／提供

精英（2331）旗下精強科技（ECSIPC）今（16）日宣布參加1月底於西班牙巴塞隆納舉行的ISE 2024，展示其最新的智慧零售與工業運算解決方案。展出新品包括ADLN-I3和H610H7-IM1等工業主機板以及LIVA X3A和LIVA P500 H610兩款新一代的 LIVA 迷你電腦，能廣泛應用於數位看板、智慧自動販賣機、資訊亭、工廠自動化設備和AOI自動光學檢測領域。

LIVA X3A迷你電腦專為智慧零售業及各行業的數位看板應用而設計，這套軟硬整合的數位看板解決方案，已預載Android作業系統，提供多達4個高畫質影像螢幕輸出，可涵蓋零售市場多元的應用場域，符合需長時間運作超高解析數位廣告看板與多屏拼接的商業應用客戶需求。

LIVA P500 H610準系統電腦搭載高性能的Intel 12/13 代酷睿處理器，最高可支援Core i9處理器，可實現高效可靠的工廠自動化、AOI 和運輸管理應用（例如：鐵路/電車）。可自行升級繪圖卡、邊緣處理加速器或其他擴充卡，可滿足例如視覺處理或 AI等多元應用的需求。

ADLN-I3和H610H7-IM1主機板則適用多元智慧零售解決方案應用需求。精強科技將展示兩款全新一代工業主機板ADLN-I3 (Mini-ITX)和H610H7-IM1 (Micro-ATX)，滿足智慧型零售應用，例如自動販賣機、自助服務機、運輸管理和人機介面應用。

精強科技為2022年自精英電腦集團成立之子公司，以產業應用價值方案提供者為發展目標，聚焦於垂直產業應用利基型產品、提供產業應用解決方案。

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