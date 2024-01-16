晶心科推RISC-V新品 傳獲Meta導入

RISC-V處理器核心矽智財（IP）廠晶心科技宣布，推出高性能AndesCore AX65多核心處理器IP，且自去年8 月以來，亞洲、歐洲和美國均有客戶持續對AX65進行評估，以及多媒體和人工智慧／機器學習領域的客戶獲得授權。業界傳出，該款產品已經獲得Meta導入，後續將替晶心科帶來新營運成長動能。

晶心科指出，AX65 是高效能亂序處理AX60系列中的首款產品。AX65配備了13級流水線、4-wide解碼、8-wide亂序執行，目標市場為Linux平台上主應用處理器、網路和高階控制器。並於2023年12月獲得了 EE Times Asia 頒發的「年度最佳IP／處理器」獎項。

晶心科表示，在嵌入式控制器和高效能AI向量處理器方面取得了很大成功。隨著RISC-V生態系統在Linux應用的日趨成熟，對於通用性的高效能RISC-V處理器之需求不斷增加。

晶心科指出，對於開發複雜SoC的客戶，現在可以使用AX65作為主要Linux應用處理器，並使用AX45MPV／NX27V進行向量／DSP處理，亦或使用N25／N225處理器作為資源和電源管理器。

AX65在採用 12奈米製程時，運行速度可超過 2.0GHz，SpecInt2006得分為每GHz 8.25分，憑藉高效的記憶體子系統結構，其整體性能優於Cortex A75。AX65最多可同時支援高達8核心，最大可共享8MB的快取記憶體並支援快取一致性。

晶心科表示，自2023年8月以來，亞洲、歐洲和美國均有客戶持續對AX65進行評估。目前已有多媒體和人工智慧/機器學習領域的客戶獲得授權。業界傳出，該款產品已經打入Meta供應鏈當中，後續將會替晶心科持續帶來顯著授權金及權利金挹注業績成長動能。