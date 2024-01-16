快訊

美代表團與賴清德會面 傳達兩岸維持現狀立場

大馬羽賽／讓陳雨菲揮空氣 小戴「反拍勾對角」入選5大美技

T1聯盟／卡森斯18日晚間搭機抵台 預計重披15號戰袍

晶心科推RISC-V新品 傳獲Meta導入

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

RISC-V處理器核心矽智財（IP）廠晶心科技宣布，推出高性能AndesCore AX65多核心處理器IP，且自去年8 月以來，亞洲、歐洲和美國均有客戶持續對AX65進行評估，以及多媒體和人工智慧／機器學習領域的客戶獲得授權。業界傳出，該款產品已經獲得Meta導入，後續將替晶心科帶來新營運成長動能。

晶心科指出，AX65 是高效能亂序處理AX60系列中的首款產品。AX65配備了13級流水線、4-wide解碼、8-wide亂序執行，目標市場為Linux平台上主應用處理器、網路和高階控制器。並於2023年12月獲得了 EE Times Asia 頒發的「年度最佳IP／處理器」獎項。

晶心科表示，在嵌入式控制器和高效能AI向量處理器方面取得了很大成功。隨著RISC-V生態系統在Linux應用的日趨成熟，對於通用性的高效能RISC-V處理器之需求不斷增加。

晶心科指出，對於開發複雜SoC的客戶，現在可以使用AX65作為主要Linux應用處理器，並使用AX45MPV／NX27V進行向量／DSP處理，亦或使用N25／N225處理器作為資源和電源管理器。

AX65在採用 12奈米製程時，運行速度可超過 2.0GHz，SpecInt2006得分為每GHz 8.25分，憑藉高效的記憶體子系統結構，其整體性能優於Cortex A75。AX65最多可同時支援高達8核心，最大可共享8MB的快取記憶體並支援快取一致性。

晶心科表示，自2023年8月以來，亞洲、歐洲和美國均有客戶持續對AX65進行評估。目前已有多媒體和人工智慧/機器學習領域的客戶獲得授權。業界傳出，該款產品已經打入Meta供應鏈當中，後續將會替晶心科持續帶來顯著授權金及權利金挹注業績成長動能。

處理器 晶心科

延伸閱讀

安謀股價創新高的啟示

誰是AI伺服器的先行指標

美股「七巨頭」市值多偉大？相當於加拿大、日本和英國股票市值總和

地表傳輸速度最快處理器來了 譜瑞、祥碩、鈺創受惠

相關新聞

整理包／四大代工旺年會本周登場 科技大老2024展望一次看

台鏈四大代工廠英業達、緯創、鴻海、廣達都將在本周舉辦「實體旺年會」。其中，由金仁寶集團旗下仁寶、金寶打頭陣！仁寶旺年會作...

全球載板市場第2季復甦 法人預期這兩家公司成長力道較強

全球載板市場今年第2季有望復甦已成為產業共識，不過個別廠商因產品結構與規模差異而有不同的成長表現。法人並預期，台商載板龍...

晶心科推RISC-V新品 傳獲Meta導入

RISC-V處理器核心矽智財（IP）廠晶心科技宣布，推出高性能AndesCore AX65多核心處理器IP，且自去年8 ...

友通於印度科技展秀工業自動化技術 加速數位轉型落地

工業電腦大廠友通（2397）今（16）日首次宣布參與印度嵌入式科技展（Embedded Tech India Expo ...

AIoT應用市場崛起 勞部開課訓後就業率逾9成

近年來5G、人工智慧(AI)等廣泛被應用，也帶動了對相關技術人才的持續需求，為因應當前產業需求及就業趨勢，勞動力發展署北...

扛責才辭董座？台積電列舉劉德音6大功績 非關美國廠

台積電董事長劉德音去年12月19日宣布將於今年退休，不僅在業界投下震撼彈，更引發「被退休」諸多揣測，很多分析認為他是為美國廠扛責，但劉德音發表聲明後即赴美歡度耶誕節，迄今近一個月，從未對外辯解，使得外界對於他的退休仍留有諸多想像及疑問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。