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輔信推出英特爾第14代 Raptor Lake Refresh 處理器電腦

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
輔信600系列電腦全面支援Intel 第14代Raptor Lake Refresh處理器。輔信／提供
輔信600系列電腦全面支援Intel 第14代Raptor Lake Refresh處理器。輔信／提供

輔信科技（2405）宣布旗下的五款600系列迷你應用電腦全面可搭載第14代英特爾（Intel） Core （型號Raptor Lake Refresh） LGA 1700 65W處理器，這一重要的更新將讓600系列迷你電腦提供更進一步的邊緣運算性能。

輔信科技專注於產業應用電腦的設計和研發。在其迷你電腦產品線上，已經發展出多樣化的產品組合，從13公升至1公升、AIO、嵌入式電腦等，主要應用於垂直商業領域。憑藉穩定性、耐用性、高效能，以及易於佈署整合的連接性與精簡體積，其600系列迷你電腦已成功被導入在多個AI邊緣運算整合方案中，例如整合機器視覺、影像分析、IoT感測器及客戶特定的AI模型軟體後，作為公共防災安全系統、空氣品質監測站、AGV、服務機器人等應用。同時也廣泛應用於智慧零售、自動化控制和數位廣告看板等方案。

Intel第14代Raptor Lake Refresh桌上型電腦處理器提供多達24個核心、32個執行緒和高達6GHz的時脈速度，最新的性能混合設計，結合了效能核心（P-cores）與效率核心（E-cores），同時支援Intel Thread Director，可將混合式效能最大化，提升多任務處理效能與運算速度。

輔信科技表示，2023年，因地緣政治衝突、升息與通膨影響企業客戶採取了保守因應，但我們觀察到專案對於中高階機種的需求相對穩健，歸功於AI邊緣運算應用的市場需求。而600系列的機型搭載了Intel第14代處理器後，多核心與更快的時脈將能提供更優異的運算性能，有助於實現強大的邊緣運算和密集型工作負載。

展望2024年，輔信將持續優化AI邊緣運算產品線，包括整合NPU或加速卡與繪圖卡的AI PC方案，將從現在至第二季期間陸續上市。同時，將以應用模型為主軸，提供多元的平台和AI模型工具選擇。

AI Intel

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