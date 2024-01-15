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VicOne 與 BlackBerry 合作 製造商、車隊快速察覺網攻

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球車用資安業者、本土新創VicOne近期宣布與美國黑莓公司(BlackBerry Limited)合作，共同強化汽車生態系的網路資安。這項合作將在邊緣運算以及雲端汽車數據存取端導入機器學習(ML)技術，讓汽車製造商與軟體開發商只需少許步驟就能調查和辨別哪些事件是真正危險、代價昂貴的網路攻擊、哪些是無害事件。

BlackBerry IVY產品與VicOne解決方案的結合，藉由車輛數據的即時分析來準確偵測網路威脅。VicOne的xCarbon Sensor for IVY在本地端執行運作、監控軟體定義汽車(SDV)是否出現惡意活動或違規行為，進而降低雲端運算與資料流量的成本。車輛安全營運中心(VSOC)專心應付真正的網路入侵事件，而非忙著處理誤判產生的假警報。配合專為汽車系統設計的XDR平台VicOne xNexus，xCarbon Sensor for IVY能以視覺化方式呈現涵蓋多重防護層與電子控制單元(ECU)的攻擊路徑，準確且即時。

有別於傳統基於ML的解決方案只能偵測及通報「車輛異常狀況」，無法提供充分的資訊來採取行動及做出回應，xCarbon Sensor for IVY能交叉關聯車輛訊號資料以及ECU系統的額外監測數據和相關資安事件，進而為次世代VSOC提供早期、準確、可化為行動的偵測能力。

VicOne的xCarbon Sensor for IVY與xNexus所提供的資安觀察與洞見，還能為車聯網其他相關產業帶來效益，如租車、物流及保險公司。例如，兩家公司解決方案的功能可被車隊管理系統充分運用。結合雙方的解決方案，就能偵測出異常訊號或狀況是否真是由網路攻擊所引起，還是其他問題所造成，從而採取適當的回應，所以會比以往更快、且更加準確。如此一來，就能幫車隊營運商省下大筆的財務損失：從直接或間接成本，到非必要的車輛維修、高額維護成本，或是因為車隊遭受攻擊而造成商譽受損、導致流失寶貴的合約。

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