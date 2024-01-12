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兆利看旺摺疊機商機 估今年營運更勝去年

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

軸承廠兆利（3548）董事長張台沅今（12）日指出，公司今年成長動能來自折疊機軸承產品，預料除大客戶新機外，還會有2至3款非手機折疊產品將量產，估全年營收有望雙位數成長，營運表現將比去年更暢旺，後市持樂觀態度。

兆利去年度營收82.2億元，年增17.1%，業績表現亮眼。兆利去年整體營收約有四成多來自折疊機貢獻，隨著客戶今年首季將推出新品，兆利本季出貨動能有望續強。

據悉，兆利折疊機軸承主要客戶為陸系大廠華為，由於兆利與華為簽訂排他條款，因此近幾年來均是華為的主要供應商之一，而排他條款即將在今年6月到期，目前外界揣測，雙方續約的可能性較高。

張台沅表示，由於排他條款涉及客戶與競爭同業，因此自己不適合做出評論，但無論如何都會讓公司在市場上公平競爭狀態，而兆利擁有優異的軸承技術以及豐富的量產經驗，有信心能持續獲得品牌客戶青睞。

針對產能規劃部分，兆利今年已規劃上海、浙江、越南等三廠的設備投資，整體資本支出將會比去年成長，但實際數字仍在評估中。張台沅表示，折疊機市場需求已越來越高，去年約占公司營收比重四成多，今年預料比重將突破五成。

法人表示，由於華為今年上半年很可能再推出新款折疊機產品，甚至有機會進一步推出平價折疊機，屆時折疊機市場滲透率可能快速擴大，軸承市場需求將全面爆發，有利兆利出貨暢旺。

根據研調中心集邦科技最新報告指出，今年折疊手機出貨量約為1,830萬支，年增43%，占智慧型手機市場僅1.6%，明年出貨量預期成長38%，約2,520萬支，占比擴大至2.2%。

兆利 華為 營收

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