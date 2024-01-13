趨勢科技爆全球裁員2%...為何高喊AI的科技業仍逃不了裁員？

台灣起家，日本上市的資安業者趨勢科技，本週二（11日）證實全球裁員2%，這兩天引發許多曾任職或熟悉趨勢科技的台灣網友熱議。其實，近期科技業還是沒停止裁員。綜合外媒報導，包含Google、Unity和打造超夯AI Pin的Humane等公司，紛紛宣布縮減組織的計畫。巧妙的是這些公司均高喊過要擁抱AI。

這些高喊AI創新的企業，仍逃不了裁員？

本週二（9日）根據《CNBC》報導，資安大廠趨勢科技宣布全球裁員2%，受影響人數約莫150人。由於趨勢科技是在台灣起家，日本上市的本土資安之光，消息一出立即引發不少熟悉該公司的國內網友熱議。

趨勢科技隨後於11日回覆《遠見》記者詢問表示，「趨勢科技此項人員調整的決定，為因應公司的業務轉型目標，並可更專注於透過我們的資安平台擴展客戶群，細部區域及國家不方便透露。」

其實，去年（2023）趨勢科技因應地緣政治，調整在中國大陸布局，也已將研發部門人力重新調整至加拿大等地藉此分散風險，裁員並非第一波。不過就在數月前，趨勢科技啟動了全球數千位員工內部的AI競賽，希望能藉由競爭形式來展現員工的創新力，並藉此熟悉AI技術。只可惜創新速度雖快，也仍擋不住組織縮編的現實。

此外，近期宣布裁員的科技業者，包括了：Google、Unity與Amazon，皆是人工智慧的積極擁護者，或者像是Humane更是開發AI話題新產品的新秀。裁員背後意義值得玩味。

Google裁員影響近1000人，語音助理恐被Bard取代

在Google母公司Alphabet擁有的約18萬員工中，已經證實的裁員人數接近1000人，目前無法確認是否有進一步的裁員消息。 圖／路透

綜合《9to5Google》、《紐約時報》報導，Google裁撤硬體和核心工程部門人力，波及擴增實境（AR）、這其中語音助理Google Assitant團隊受影響最大，其實早於去年5月Google開發者大會上，語音助理的曝光就明顯銳減，隨後外媒《Axios》爆料指，語音助理將被Google 力捧的聊天機器人Bard給取代。

其餘如Pixel、Nest和Fibit等裝置與服務的團隊也面臨組織調整，智慧穿戴裝置Fibit的共同創辦人帕克（James Park）、富瑞德曼（Eric Friedman）與其他高階主管也將離開Google。

整體來說，受影響的部門都被裁掉數百個職位，整體來說，在Google母公司Alphabet擁有的約18萬員工中，已經證實的裁員人數接近1000人，目前無法確認是否有進一步的裁員消息。

Unity組織調整持續、前執行長盛讚AI縮短開發時間

提供遊戲開發引擎的公司Unity同樣面臨裁員。根據《The Verge》報導，有25%、近1800名員工受到影響。去年9月，Unity一度因為想調整收費方法藉此獲取更大營收，引來開發者社群的劇烈反彈，後來撤回新計畫，但在公司任職接近10年的執行長瑞奇泰羅（John Riccitiello）引咎辭職，由臨時執行長懷特赫斯特 (Jim Whitehurst) 暫代。

不過在5月，當時還在任的執行長瑞奇泰羅，受訪大談人工智慧對於公司的助益，表示透過生成式AI的幫助後，將會讓遊戲開發時間大幅縮小為之前的五分之一，到十分之一。

在新官上任後，Unity積極宣布組織調整，11月時也裁員影響200多人。這次裁員原因，根據執行長說法，是延續去年的重整，藉此專心在核心業務、推動長期成功並實現盈利上。Unity預計在2月時會公布2023年Q4與整年財報，到時就會讓投資人看到組織調整結果。根據去年11月公布的Q3營收結果，雖然因為併購行動廣告公司ironSource提升近7成營收，但當季仍有高達1.24億美元的淨虧損。包含《Pokémon GO》、《爐石戰記》等遊戲都利用Unity開發遊戲。

提供遊戲開發引擎的公司Unity同樣面臨裁員。根據《The Verge》報導，有25%、近1800名員工受到影響。取自Unity臉書

最夯穿戴AI Pin新創團隊Humane也裁員

另外，去年推出結合GPT的穿戴裝置AI Pin背後新創Humane，為了節省成本，預計砍掉10人、占員工總數4%。根據《The Verge》報導，公司主管表示，2024年的預算將會變少。AI Pin因為讓生成式AI落地、作為人機介面走入人類生活，引發強烈關注，Humane預計在3月出貨。目前Humane募資募得超過2億美元。

這個新年開局，毫無疑問地令人不安。根據專攻人力資源領域企業Challenger, Gray & Christmas發表的報告，2023年美國雇主宣布的裁員計劃中，有約72萬人去職，對比2022年的36萬人，將近翻倍，更創下2009年金融海嘯時代裁員近130萬人以後的新高。其中，又以科技公司受裁員影響最大。到底這波裁員潮是否因人工智慧變革而起？值得後續密切關注。

（本文出自2024.01.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）