緯創旺年會嘉賓曝光！請來天后張惠妹、45分鐘唱滿滿

市場傳出，代工大廠緯創（3231）今年將在2月2日舉辦旺年會尾牙，以往公司為犒賞員工，都會特地請來金曲歌王、歌后的陣容，而今年也不例外，據傳，本屆請到超大咖天后張惠妹加持。由於張惠妹已近四年沒有接尾牙，而這次令員工、歌迷千呼萬喚終於盼到歌后回歸，首秀就選擇獻給緯創。

據悉，這次有緣邀請到金曲常勝軍、歌后張惠妹，主要是緯創董事長林憲銘，為員工謀福利，絞盡腦汁透過台灣好基金會柯文昌董事長引薦，好不容易才邀約到阿妹前來現身表演，而張惠妹這次除了以本尊阿妹的形象出演之外，也會以經典搖滾造型「阿密特」現身，並且節目長達45分鐘，比照演唱會規格。

緯創由於通吃AI三巨頭訂單，已成為2024年AI伺服器晶片市場的主要贏家，至於緯創旗下子公司緯穎、緯創軟體的尾牙長年都是分開辦理，而緯創去年選在南港展覽館席開1011桌，一共宴請高達1.1萬名員工，並邀請到金曲歌王「老蕭」蕭敬騰、知名實力歌手李千娜，以及至今奪下6座金曲獎的實力唱將阿爆助陣。