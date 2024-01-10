快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

前進 CES！友達全新智慧座艙、車用 Display HMI 解決方案閃耀賭城

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達發表全新Smart Cockpit 2024，大秀顯示應用成果、及釋放Micro LED終極顯示技術量能的全新智慧座艙，以營造突破性、沉浸式的視覺體驗，重新定義智慧座艙，滿足駕乘人員的全方位感受。友達／提供
友達發表全新Smart Cockpit 2024，大秀顯示應用成果、及釋放Micro LED終極顯示技術量能的全新智慧座艙，以營造突破性、沉浸式的視覺體驗，重新定義智慧座艙，滿足駕乘人員的全方位感受。友達／提供

友達（2409）光電作為引領世界的顯示技術與解決方案提供者，此刻正在全球規模最盛大的美國消費電子與資訊科技大展（CES）現場，展示以一系列車用 Display HMI 解決方案驅動的智慧移動體驗，揭開友達如何以「Driving the Future of Smart Mobility」為主軸，駕馭嶄新未來生活。

友達以領先的 Display HMI 解決方案與 Micro LED 前瞻顯示技術具備商品化能力的優勢，導入全新智慧座艙，大幅擴充人機互動的多元應用，提供全方位直覺性的駕乘體驗。友達在前座儀表板上展示超大曲面 AmLED®一體化顯示方案，其顯示介面橫跨A柱至A柱，提供高品質且豐富多彩的全景式畫面，將駕駛和副駕的乘車及娛樂資訊一覽無遺。

另外，友達與合作夥伴打造智慧車用照明解決方案，讓車內外依據需求自動調整亮度，注入舒適且個性化的氛圍和風格，駕乘體驗大升級。「智慧動感內飾板」簡化並改進車內外的建構方式，重塑座艙設計美學，可進行溫度調節與顏色校準，而「矩陣式互動尾燈」符合汽車 AECQ 法規，提供高亮度和對比度，保障駕駛安全，並支援 RGB 顯示應用以呈現更精準的視覺傳遞。

在 CES 現場，友達將次世代 Micro LED 顯示技術跨域維度的科技應用，發揮極致，展開友達在智慧移動領域的奇幻旅程。其中，友達的「裸眼3D Micro LED 儀表板」將 Micro LED 與 LCD 技術整合成17.3吋顯示器，打造令人驚豔的3D效果，同時具備 DMS 辨識系統，可偵測駕駛行為並進行安全預警。

同時，友達憑藉著超高亮度和透明度，這款30吋透明 Micro LED 顯示器在AR系統與智慧零售具有潛在的應用價值。

不侷限於車體，友達智慧移動解決方案更多元實現人機互動的新生活。包括專為大眾交通運輸所設計的「膽固醇液晶低耗能戶外看板」，其採用先進顯示技術，可增強用戶體驗並提供最新資訊。該顯示器不只環保省電，且符合戶外嚴苛使用環境，擁有在攝氏-30度至85度下的寬溫使用優勢，並且強光愈強愈能呈現絕佳的色彩飽和度及顯示效果，易於安裝的特性將成為戶外電子看板的新首選。

友達也於 CES 展示堪稱「行走的博物館」精湛技術的 FindARTs 藝術空間服務解決方案，其以獨步全球的 A.R.T. （Advanced Reflectionless Technology）先進抗反光技術，將真實畫作擬真呈現，導入藝術永續價值，在藝術博物館中被廣泛使用，並開創多元場域推動藝術策展、商業空間藝術營造等用途。

面對虛實整合的新世代，友達表示，將持續以深厚的顯示技術與創新解決方案，放眼未來無垠視野的多元智慧場域，迎接嶄新未來。

友達憑藉著超高亮度和透明度，這款30吋透明Micro LED顯示器在AR系統與智慧零售具有潛在的應用價值。友達／提供
友達憑藉著超高亮度和透明度，這款30吋透明Micro LED顯示器在AR系統與智慧零售具有潛在的應用價值。友達／提供
友達以革命性突破的Micro LED車用顯示應用，榮獲CES 2024最佳創新獎、創新獎殊榮。圖左為友達光電執行長暨總經理柯富仁、右為技術長廖唯倫。友達／提供
友達以革命性突破的Micro LED車用顯示應用，榮獲CES 2024最佳創新獎、創新獎殊榮。圖左為友達光電執行長暨總經理柯富仁、右為技術長廖唯倫。友達／提供
「矩陣式互動尾燈」符合汽車AECQ法規，提供高亮度和對比度，保障駕駛安全，並支援RGB顯示應用以呈現更精準的視覺傳遞。友達／提供
「矩陣式互動尾燈」符合汽車AECQ法規，提供高亮度和對比度，保障駕駛安全，並支援RGB顯示應用以呈現更精準的視覺傳遞。友達／提供

友達 LED 顯示器 CES

延伸閱讀

中保科登上2024 CES 秀創新 全面布局 Matter 與國際大廠無縫接軌

CES新創參展寫紀錄 台灣智慧醫療與循環經濟取勝

CES將揭幕主打AI 福斯推ChatGPT車

工研院CES將秀10大技術

相關新聞

日月光公布去年營收後 法人看估今年 EPS 上看10.2元

日月光投控（3711）公布去年12月營收月減8.4%、年減6%，第4季營收季增4.1%、年減9.4%。法人機構表示，第4...

前進 CES！友達全新智慧座艙、車用 Display HMI 解決方案閃耀賭城

友達（2409）光電作為引領世界的顯示技術與解決方案提供者，此刻正在全球規模最盛大的美國消費電子與資訊科技大展（CES）...

家登去年營收突破50億元創高 今年續拚雙位數成長

家登（3680）10日公佈2023年12月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.18億元，挹注去年全年累計營收50.77...

騰雲營收／去年全年5.38億元、年增16%創新高

數位轉型業者騰雲（6870）公布2023年12月營收5,535萬元，月增27%，年減約3%；2023年第4季自結合併營收...

宏達電 CES 秀科技肌肉 推 VIVE 自定位追蹤器

全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者 HTC（宏達國際電子股份有限公司（2498），以下簡稱「HTC」），隨著「VIV...

中保科登上2024 CES 秀創新 全面布局 Matter 與國際大廠無縫接軌

中保科技（9917）10日登上全球最大並最具規模的年度科技盛會，大秀研發創新以及跨平台整合力，也成為台灣科技保全業者中首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。