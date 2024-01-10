前進 CES！友達全新智慧座艙、車用 Display HMI 解決方案閃耀賭城

友達（2409）光電作為引領世界的顯示技術與解決方案提供者，此刻正在全球規模最盛大的美國消費電子與資訊科技大展（CES）現場，展示以一系列車用 Display HMI 解決方案驅動的智慧移動體驗，揭開友達如何以「Driving the Future of Smart Mobility」為主軸，駕馭嶄新未來生活。

友達以領先的 Display HMI 解決方案與 Micro LED 前瞻顯示技術具備商品化能力的優勢，導入全新智慧座艙，大幅擴充人機互動的多元應用，提供全方位直覺性的駕乘體驗。友達在前座儀表板上展示超大曲面 AmLED®一體化顯示方案，其顯示介面橫跨A柱至A柱，提供高品質且豐富多彩的全景式畫面，將駕駛和副駕的乘車及娛樂資訊一覽無遺。

另外，友達與合作夥伴打造智慧車用照明解決方案，讓車內外依據需求自動調整亮度，注入舒適且個性化的氛圍和風格，駕乘體驗大升級。「智慧動感內飾板」簡化並改進車內外的建構方式，重塑座艙設計美學，可進行溫度調節與顏色校準，而「矩陣式互動尾燈」符合汽車 AECQ 法規，提供高亮度和對比度，保障駕駛安全，並支援 RGB 顯示應用以呈現更精準的視覺傳遞。

在 CES 現場，友達將次世代 Micro LED 顯示技術跨域維度的科技應用，發揮極致，展開友達在智慧移動領域的奇幻旅程。其中，友達的「裸眼3D Micro LED 儀表板」將 Micro LED 與 LCD 技術整合成17.3吋顯示器，打造令人驚豔的3D效果，同時具備 DMS 辨識系統，可偵測駕駛行為並進行安全預警。

同時，友達憑藉著超高亮度和透明度，這款30吋透明 Micro LED 顯示器在AR系統與智慧零售具有潛在的應用價值。

不侷限於車體，友達智慧移動解決方案更多元實現人機互動的新生活。包括專為大眾交通運輸所設計的「膽固醇液晶低耗能戶外看板」，其採用先進顯示技術，可增強用戶體驗並提供最新資訊。該顯示器不只環保省電，且符合戶外嚴苛使用環境，擁有在攝氏-30度至85度下的寬溫使用優勢，並且強光愈強愈能呈現絕佳的色彩飽和度及顯示效果，易於安裝的特性將成為戶外電子看板的新首選。

友達也於 CES 展示堪稱「行走的博物館」精湛技術的 FindARTs 藝術空間服務解決方案，其以獨步全球的 A.R.T. （Advanced Reflectionless Technology）先進抗反光技術，將真實畫作擬真呈現，導入藝術永續價值，在藝術博物館中被廣泛使用，並開創多元場域推動藝術策展、商業空間藝術營造等用途。