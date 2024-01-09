高盛：大立光12月營收遠高於預期 但將進入淡季

大立光（3008）即將於11日舉行法說。外資圈聚焦今年手機鏡頭的競爭態勢、產品升規的速度（包括畫素提升、潛望式鏡頭的大量採用等）、去年與今年的營運表現等三大議題。

高盛證券發布報告指出，大立光第4季營收年成長24%，不但高於第2季的負15%及第3季的1%，更遠高於彭博資訊調查分析師預估的3%。大立光的12月營收年增19%，低於11月的31%及10月的22%，但仍比高盛預估的數字高出13%。

報告分析，大立光12月營收遠優於預期，主要是因為智慧機市場止跌趨穩、鏡頭恢復規格升級、潛望式鏡頭採用外購稜鏡等。不過，大立光12月營收低於11月，代表開始進入淡季。高盛預估，大立光今年首季營收將年增32%（高於彭博資訊調查分析師的31%），元月營收將年增20%、月減12%。

高盛指出，在大立光12月的產品出貨結構，50-60%為10MP（百萬畫素），其次是20MP及以上占20-30%，8MP占0-10%，其他為10-20%。高盛認為，第4季的產品組合優於第3季，主要是20MP及以上產品占比提高，其他產品比重下滑。

報告指出，雖然大立光去年12月及第4季營收優於預期，但由於今年首季進入淡季、產品線過於集中、手機鏡頭競爭激烈、手機鏡頭升規趨於飽和等因素，因此抱持審慎態度，重申「中立」評級及2,926元的目標價。

報告指出，大立光未來的風險包括智慧機市場成長率低於預期、手機鏡頭市場競爭加劇、智慧機鏡頭規格升級慢於預期。