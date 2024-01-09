AI PC大亂鬥！惠普、聯想自研AI助理 雙A、微星比效能

CES登場，微軟Copilot人工智慧服務登場，但Copilot要連線到微軟資料中心，顧慮隱私問題，PC雙雄惠普跟聯想更積極投入研發AI助理，惠普宣布Superpower地端AI確保資安，聯想AI Now助理預告上半年登場，微星（2377）、華碩（2357）及宏碁（2353）提供強化版AI工具搭配Copilot按鍵，而另一個現象是2024年AI NB螢幕尺寸開始朝16及18吋靠攏。

AI PC定義誰說了算？微軟的Copilot按鍵可以啟動Windows 11現在已有的Copilot小助理，也可以提供購買Copilot AI的商用版M365訂戶啟用進階功能，但這些服務都需要網路連線，並有資料上傳運算後再下載的隱私問題，為此，惠普跟聯想已率先宣布會有自研AI，惠普更訴求推出離線版AI服務確保商用客戶資安。

惠普在CES發表新Spectre x360 14吋及16吋筆電，官方強調提供內建最新個人化AI技術，900萬化素鏡頭可以偵測日間或晚上自動調整螢幕光源，人走開就鎖住螢幕，接近就喚醒，並警告用戶背後有人窺視，同時自動調整電力與散熱等設定，讓電腦效能最佳化。

外電則指出，HP使用的地端人工智慧叫做Superpower和Otter AI，這個助理還能根據過往通訊資料做信件回覆草稿，能在電腦離線中執行，意味離線版AI讓資料不需上傳，個人隱私性更高。

聯想也宣布2024年上半將推出自研的AI助理「Lenovo AI Now個人助理」，能處理類似Copilot工作，儘管這只是暫時的稱呼，也尚未具體公布是否有離線版功能，但也足以顯示PC雙雄在AI領域不願意全倚靠微軟。

聯想官方發布新聞指出，自研的AI助理可以根據使用者自己的裝置內知識庫，提供個人化的互動體驗，人工智慧助理將以更個人化和身臨其境的方式簡化工作流程，只要用自然語言，用戶就能檢查和更改螢幕或電腦效能等一般設定、搜尋和總結電子郵件和文件、建立會議邀請，在視訊會議中將會議多人頭像整合。聯想AI Now個人助理將於2024年上半年在中國大陸推出，其他地區上市時間仍待公布。

聯想更針對Lenovo Yoga推出Creator Zone圖像生成功能，只要用文字描述或給草圖，就能轉換為漂亮的視覺圖片。聯想早在2023年就推出自研LA AI晶片，放在電競筆記型電腦Lenovo Legion Pro 7和7i中。

MSI自研的AI Artist是本機運算的文生圖工具，不需連網即可在筆電上直接輕鬆以文生圖或圖生圖，以避免資料外洩風險，算完圖還能輸出保存所有圖層PSD檔，創作者能簡單地搬到Photoshop編修，AI Noise Cancellation Pro技術則可以把麥克風硬體與AI智慧降噪軟體整合，直播或會議都能傳達精準音質。

雙A目前以小工具為主，華碩強調最新Core Ultra電競筆電支援Windows 11內建Copilot、Clipchamp、小畫家Cocreator等多樣AI應用軟體，除支援Windows Studio Effects，也提供7大AI小工具如ASUS AiSense鏡頭視訊去背、AI Noise-Cancelling降噪、User Detection用戶辨識等工具。

宏碁則訴求筆電支援支援Acer PurifiedVoice去環境噪音和Acer Purified View去背景及視線調整等軟體功能。

相對英特爾12月發表Core Ultra處理器號稱旗下第一款支援NPU的處理器，超微（AMD）則早在去年Ryzen 7040就已內建NPU，2024年首季除發表更新的Ryzen 8040處理器，總算力達39TOPS，執行長蘇丰姿更預告今年會再加碼推出最新NPU，由第二代XDNA架構開發完成，效能會Ryzen 7040的NPU算力三倍以上，AMD正積極跟英特爾競爭AI PC霸主。

而AI PC另一個現象是「大」，除華碩、宏碁、微星都推出16吋AI筆電，微星也宣布推出3款18吋電競筆電，宏碁也發表57吋UHD Predator Z57電競曲面顯示器，這是市場上第二台（三星去年也推出57吋）跟電視比拚的螢幕。