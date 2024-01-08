恩智浦推出 整合安全測距與短程雷達的下一代汽車超寬頻IC

恩智浦半導體（NXP）宣布推出Trimension NCJ29D6，這是款完全整合的汽車單晶片超寬頻系列，結合下一代安全精確實時定位功能和短程雷達功能，可透過單個系統解決多種需求，包括安全汽車門禁、兒童感測系統（Child Presence Detection；CPD）、入侵警報、手勢識別等，該系列的裝置將透過主要汽車OEM廠商整合，預計將在2025年車型投入使用。

恩智浦表示，作為業界最廣泛的UWB產品組合之一，新系列包括高度整合的NCJ29D6B，這是用於安全汽車門禁的下一代UWB裝置，可提供增強的測距效能、更低的系統成本、更高的安全性和一站式軟體，該系列亦包括針腳相容（pin-to-pin compatible）的NCJ29D6A，是業界首款將測距和短程UWB雷達整合至單個晶片並採用整合式MCU的汽車裝置。

這使得OEM廠商能夠將基於UWB的單一汽車門禁系統轉變為靈活的多用途平台，使用相同硬體即可滿足多種用例，並允許OEM廠商消除冗餘系統，達成降低成本、縮小空間和減輕重量的目標。例如，OEM廠商可以運用其安全汽車門禁系統來提供兒童感測系統等功能，以符合美國熱車法案（Hot Cars Act）以及歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）等規定，有助於簡化開發，並讓OEM廠商和Tier 1供應商透過軟體更新添加額外功能，幫助降低總擁有成本，加速新功能上市時間。

恩智浦半導體資深副總裁暨安全汽車門禁部門總經理Markus Staeblein表示：「UWB將推動全新消費者汽車體驗的發展，而這僅是UWB技術所能實現的開端。汽車OEM廠商和Tier 1供應商將受益於單一系統，隨著時間推移，該系統能夠提供由Trimension NCJ29D6 UWB IC支援的多種全新軟體定義體驗。憑藉恩智浦在汽車連接聯盟（Car Connectivity Consortium；CCC）和FiRa聯盟（FiRa Consortium）等機構的專業知識和標準化工作，我們正幫助UWB成為汽車生態系統的關鍵要素。」