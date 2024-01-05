自己動手做蘿蔔絲餅真簡單 口感Q彈加這個根本不用揉麵

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
Emma KuNg一周內就做了二次古早味蘿蔔糕，用白蘿蔔切絲與切丁來做蘿蔔糕，兩種都會出水，兩種的口感都吃得到蘿蔔喔。 圖/截取自網路Facebook平台「我愛Staub鑄鐵鍋」社團
Emma KuNg一周內就做了二次古早味蘿蔔糕，用白蘿蔔切絲與切丁來做蘿蔔糕，兩種都會出水，兩種的口感都吃得到蘿蔔喔。 圖/截取自網路Facebook平台「我愛Staub鑄鐵鍋」社團

有「平民人蔘」之稱白蘿蔔是冬天盛產的蔬菜，俗諺「冬吃蘿蔔夏吃薑，一年四季保安康」正因為它含有植化素、葉酸、鉀、硫化物、維生素C、高纖等養分，具有助消化、保肝、穩定血壓、增加人體抵抗力的功效。

最常見的烹飪方式是煮湯，不管與貢丸魚丸、甜不辣、排骨、魚片都百搭。但是其實自己動手做蘿蔔絲餅也不難，「我愛Staub鑄鐵鍋」臉書社團近日教做「免揉麵蘿蔔絲餅」，簡單易學又好吃，大受媽媽們的喜愛。

Jane也教了兩道食譜，第一道是蘿蔔炒肉絲，材料為白蘿蔔、紅蘿蔔、肉絲、蔥、蝦皮（不喜歡可省略）。先在鍋中放少許油，鍋熱後炒香肉絲，放入蝦皮、蔥白炒香，放入紅白蘿蔔絲，悶炒至軟，鹽巴、白胡椒粉調味，放入蔥綠即完成。

第二道「免揉麵蘿蔔絲餅」的材料是白蘿蔔絲 200克、紅蘿蔔少許（配色用）、培根 2片切細絲（或蝦皮、蝦仁切丁、肉絲均可 ）、蔥花、麵粉4大匙、太白粉或糯米粉2-4大匙、鹽巴與白胡椒粉適量。

白蘿蔔絲加入鹽，抓醃5分鐘出水；稍微擠出水分後放入碗中，其他材料放入大碗中（太白粉先放2大匙），慢慢混合至無乾粉狀，如果太乾就用醃白蘿蔔時出的水分來調整濕度。鍋中放入適量油熱鍋，將混勻蘿蔔絲糊整成圓餅狀入鍋煎至兩面金黃即可。

這一道不算低醣料理，但比起傳統的蘿蔔絲餅，澱粉少了很多，15分鐘就能快速完成，Jane表示，尤其加了太白粉（或糯米粉）吃起來多了麻糬般QQ的口感，家中老人孩子都喜歡。

現在正是白蘿蔔甘美質佳的產季，白蘿蔔內含的蘿蔔硫素，帶來特殊嗆辣氣味，也是蘿蔔苦味的來源之一；從外形看不出會不會苦，去除苦味就是把蘿蔔皮削深一點，把外圈白白的都削乾淨，再煮透，就能消除大部分苦味。

白蘿蔔的品種很多，盛產於每年９月到隔年５月，除了常見的日本種、白娘、白玉之外，還有紅皮白蘿蔔、粉色皮的白蘿蔔、青蘿蔔等。

Jane也教社友們挑選與保存方式 ，（1）挑選葉子綠、皮表完整且亮白，用手指彈起來聲音清脆、摸起來稍硬、拿起來沈甸甸的 ；（2）皮表若有輕微裂痕，是成熟期時土壤水分含量高所致，裂開處只要乾燥未腐爛，就可安心買下；（3）市場可見蘿蔔帶葉帶土，回家後將蘿蔔清洗乾淨，去皮後拭乾水分，用速食店紙袋或餐巾紙包裹，再用保鮮袋包好置於冰箱冷藏，減低因土壤挾帶的腐植物造成的腐敗，可延長保存期。

青熊家的15分鐘快速完成的點心「免揉麵蘿蔔絲餅」受到媽媽社友們的喜愛與試做。 圖/截取自網路Facebook平台「我愛Staub鑄鐵鍋」社團
青熊家的15分鐘快速完成的點心「免揉麵蘿蔔絲餅」受到媽媽社友們的喜愛與試做。 圖/截取自網路Facebook平台「我愛Staub鑄鐵鍋」社團

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