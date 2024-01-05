AI 伺服器出貨放量 盤點供應鏈四雄、2024年展望一次看

AI（人工智慧）帶來的滔天巨浪已襲捲全球，投資大眾紛紛將目光聚焦到相關技術應用層面上，各種雲端運算商機也如雨後春筍般冒出，隨著時序進入2024年，已有不少採輝達（NVIDIA）AI-GPU架構的AI伺服器出貨放量，其中，台系供應鏈又以代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）受惠最大，也被市場合稱「AI四雄」。

ChatGPT橫空出世，市場上掀起一波波AI（人工智慧）巨浪，而隨著AI技術在應用市場上逐漸發酵，續旺，各家業者的營運也開始有所好轉，毛利率表現也跟著揚升，展望未來發展，四大代工業者紛紛表態樂觀看待，而科技巨頭林百里、許勝雄、林憲銘、葉力誠也同聲看好AI發展前景，而《經濟日報》也特地為大家列出AI四雄2024年市場的展望，快來看看吧！

1.廣達（2382）

廣達去年透過旗下雲達（QCT）搶進AI伺服器市場，與美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）合作，並於同年5月中向全球正式公布，第一台與NVIDIA合作的MGX架構超大規模HPC-AI伺服器系統就此問世。

針對AI伺服器出貨，廣達指出，雖然之前有聽到上游CoWoS產能不足的傳聞，但目前來看大概在今年首季，上游應該就會將產量提高，上游如能有產量支援，對廣達出貨有利，對於後市不看淡，旗下AI伺服器業務表現將會再成長，而AI伺服器營收占比，也將再持續擴大。

2.緯創（3231）

代工大廠緯創（3231）傳將成為今年AI伺服器晶片競爭市場的主要贏家，有分析師透露，緯創不僅手握輝達CoWoS AI 晶片基板高達85%的訂單，也是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，由於通吃AI三巨頭訂單已成市場主要贏家。緯創日前表示，若依照訂單滿手的現況，整體AI伺服器營運表現有望如預期逐季向上。

外傳緯創預計2024年下半年將成為英特爾Gaudi的模組與基板獨供廠商，並提供其AI伺服器的系統設計與組服務 (L10)，也由於垂直整合的緣故，將有利整體利潤成長，預計全年AI晶片出貨量25-30 萬個。雖然緯創一向不回應法人預估的相關數字及相關評論，但內部也看好整體AI伺服器營運表現逐季向上的趨勢。

3.英業達（2356）

代工大廠對後市需求樂觀度看增，而英業達（2356）輝達H200產品將在第2季啟動出貨，B100產品則將於第4季啟動量產，預估伺服器方面，自今年至未來二、三年內，都將有望呈年增雙位數百分比的態勢續揚，整體表現樂觀看待。

英業達透露，AI伺服器市場整體來看仍以輝達產品為主流，並聚焦高階訓練用的AI伺服器產品，而英業達 AI 伺服器出貨以主板為主，毛利率達雙位數以上，旗下伺服器主機板佔出貨已達2成市占；今年出貨首重H100、A100等款式，明年將以L40S推論型為主。

4.仁寶（2324）

AI題材成大補丸，企業大廠無不積極搶占插旗，而仁寶也不例外，目前仁寶在AI伺服器的營收，約占整體伺服器比重為8%，但隨著歐美市場的需求持續成長，有望達成後發先至的目標，預計今年AI 伺服器出貨量將擴大至佔全部伺服器的20-25%，且今年的產品出貨重心以液冷為主。