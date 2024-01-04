ISO 27001新規來襲 叡揚提供訂閱式強化資安防線

隨著 ISO 27001:2022 法規轉版在即，叡揚（6752）今（4）日指出，旗下資安部門持續與Secure Code Warrior深化合作，為臺灣市場設計多元彈性訂閱模式，符合中小企業、學校及個人需求，並時刻提供安全程式能力檢測，可量化開發人員的安全水平，助企業回歸源頭，提升程式碼安全品質。

叡揚長年布局雲端資訊服務市場，從買硬體送軟體的年代，一路堅持朝多元化發展，走到如今導入人工智慧（AI）技術，提供應用軟體方案給客戶，成功將題材熱度持續延燒，並獲買盤青睞，帶動股價表現，而近日隨著ISO 27001:2022 新規來襲，預估開發者安全程式能力也將再次成為市場焦點。

叡揚認為，面對數位轉型有許多亟待處理的議題，包括：沒有MIS團隊、有伺服器機房但資安防護不足、員工缺乏資安意識、人才斷層等。在這樣的需求下，叡揚推出Vital雲端服務；企業透過訂閱使用，按使用量支付費用，系統自動更新，無需負擔開發與專人維護的費用。

此外，再加上近幾年政府積極推廣，例如雲市集等，促進產業使用雲端服務，在人力、客戶拓展、資源/ 知識管理等面向，幫助企業數位轉型，透過智慧化的管理工具，確保企業持續發展。而叡揚從以上角度出發，以旗下Vital 雲端服務逐一從「五大營運面」向市場分享不同的全新應用，以及客戶的體驗和效率提升的案例。