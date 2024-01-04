智原成為Arm Total Design 夥伴 衝HPC、AI晶片市場
IC設計服務廠智原（3035）正式宣布成為Arm Total Design的設計服務合作夥伴，智原指出，將充分發揮Arm Neoverse計算子系統（CSS）的優勢，致力於提供卓越性能和創新的先進雲端、高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）晶片。
智原與Arm的長期合作始於2002年，擁有豐富的Arm IP設計經驗。智原表示，身為Arm Total Design計畫的一員，智原成為台灣首家設計服務合作夥伴，將提供全方位的ASIC服務，包括Neoverse CSS的子系統整合和硬核解決方案。
Arm基礎架構業務部資深副總裁暨總經理Mohamed Awad表示，Arm Total Design透過在SoC開發的各階段參與至關重要的生態系統專業知識，為基礎架構提供更迅速、風險更低的客製化晶片。我們很高興智原提供SoC設計方面的專業知識，並期待這次合作為新一代客製化晶片設計帶來的成果。
智原科技營運長林世欽表示，智原提供多元客戶所需的靈活商業模式，包括晶片實體設計服務（DIS）和整合Chiplets的3DIC先進封裝服務，跨足各晶圓廠和先進製程節點。我們將憑藉在Neoverse CSS、Arm IP和設計流程的專業知識全力支持此生態系統。
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