快訊

公職最後一名上榜、被分發至離島...他曝意外現況 網嘆：運氣是真的

有所堅持？韓國瑜「新北藍白合示範區」陪李有宜車掃 沒做這件事

2024年首罰！新光銀前理財主管挪用客戶2,211萬款項 金管會罰800萬

智原成為Arm Total Design 夥伴 衝HPC、AI晶片市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

IC設計服務廠智原（3035）正式宣布成為Arm Total Design的設計服務合作夥伴，智原指出，將充分發揮Arm Neoverse計算子系統（CSS）的優勢，致力於提供卓越性能和創新的先進雲端、高效能運算（HPC）和人工智慧（AI晶片

智原與Arm的長期合作始於2002年，擁有豐富的Arm IP設計經驗。智原表示，身為Arm Total Design計畫的一員，智原成為台灣首家設計服務合作夥伴，將提供全方位的ASIC服務，包括Neoverse CSS的子系統整合和硬核解決方案。

Arm基礎架構業務部資深副總裁暨總經理Mohamed Awad表示，Arm Total Design透過在SoC開發的各階段參與至關重要的生態系統專業知識，為基礎架構提供更迅速、風險更低的客製化晶片。我們很高興智原提供SoC設計方面的專業知識，並期待這次合作為新一代客製化晶片設計帶來的成果。

智原科技營運長林世欽表示，智原提供多元客戶所需的靈活商業模式，包括晶片實體設計服務（DIS）和整合Chiplets的3DIC先進封裝服務，跨足各晶圓廠和先進製程節點。我們將憑藉在Neoverse CSS、Arm IP和設計流程的專業知識全力支持此生態系統。

智原 Arm 晶圓廠 晶片 AI IC設計

延伸閱讀

SEMI：今年半導體產能再衝新高 每月突破3千萬片

12月營收／精測月增7.1% 強攻AI

外資賣超台股逾200億元 賣超最多竟是00929

精測營收／去年年減逾三成 審慎樂觀看今年 AI 商機

相關新聞

台達電當靠山 立端重拾成長

工業電腦應用面從企業跨入生活，當前產業雖面臨逆風，不過各大廠結盟、入股動作頻頻，當景氣邁向復甦，將再次攀上更高峰。

服務再升級！iRent PRO推兩大加值服務 即日起全新登場

iRent服務再升級，即日起針對iRent汽車推出全新的iRent PRO服務，包含路邊租還的「PRO可還車停車場」及同...

智原與Arm合作 提供基於Arm Neoverse CSS的設計服務

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（Faraday Technology Corporation，TWSE：30...

半導體景氣回溫！鋒魁真空幫浦在手訂單400台 可望今年全數交貨

真空幫浦業者鋒魁（7530）董事長張育銓今（4） 日表示，隨著半導體、太陽能及面板客戶需求今年可望逐步升溫，在手訂單已...

電視面板報價轉為獲利 集邦估今年LCD面板出貨2.42億片

TrendForce預估，今年LCD面板出貨約2.42億片，年增約3.4%；出貨面積則因產品尺寸放大，預估將有機會年增8...

SEMI預測報告：2024年全球半導體月產能突破3千萬片大關 台產能維持第二

SEMI （國際半導體產業協會）公布最新一季全球晶圓廠預測報告，全球半導體產能繼2023年以5.5%成長至每月2,960...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。