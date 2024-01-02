施振榮挺藝文 藝企合作將台灣經典音樂推向國際

2024《台灣的聲音 新年音樂會》日前在國家音樂廳落幕，連續六年讓世界看見台灣，新年音樂會共同製作人、宏碁創辦人施振榮表示，期盼藉由藝企合作把台灣的經典音樂推向國際，用台灣軟實力感動全世界。

施振榮發起企業界贊助力挺藝文活動可說不遺餘力。今年一同參與藝企合作的企業，包括台積電文教基金會、中華電信、台灣中油、台灣電力公司、台灣高鐵、宏碁基金會、富邦集團、南山人壽、全聯、藥華醫藥等十多家企業，藉由藝企攜手共創價值，將台灣經典音樂推向國際舞台。

施振榮說，藉由新年音樂會將台灣的聲音用世界通用的經典（古典）音樂規格介紹給國人，也把台灣音樂推向國際。期待在大家攜手努力下，讓來自東方的新年音樂會持續累積知名度與影響力，有朝一日能與西方的維也納新年音樂會齊名，展現台灣東方矽文明的軟實力。

新年音樂會今年邁入第六年。今年更有六項創新，包括首次邀請到國際級指揮家陳美安（奧地利施第利亞格拉茲樂團首席指揮），其次也是首次邀請非台籍的國際長笛演奏家崔娜卿（Jasmine Choi）來台與灣聲樂團的音樂家攜手演出。

今年也是首邀請朱宗慶打擊樂團參與演出，在曲目安排上，第一首就用音樂向原住民致敬，並首度安排演出灣聲樂團音樂總監李哲藝等五位作曲家的作品，帶來多元的台灣音樂風貌，並且首度由李哲藝為大家導聆。

今年新年音樂會一大亮點之一，就是下半場是以知名小說家瓊瑤的經典作品為主題，演出長笛協奏曲《劇未了，情待續》與交響組曲《時代的情書》，其中《劇未了，情待續》由國際長笛天后崔娜卿擔綱獨奏，帶來《獨上西樓》、《在水一方》、《大眼晴》，引領觀眾進入瓊瑤的小說世界。

交響組曲則由灣聲樂團帶來包括《月朦朧鳥朦朧》、《一簾幽夢》、《我是一片雲》、《聚散兩依依》、《雁兒在林梢》、《野菊花》等大家耳熟能詳的歌曲，也是許多台灣人的青春記憶。