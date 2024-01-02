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CES下周登場 開啟AI PC元年
美國消費性電子大展（ＣＥＳ）將於美國時間九日於拉斯維加斯登場，華碩、宏碁、微星、技嘉等國內大廠都會展出AI PC新品，外商聯想、戴爾、三星、ＬＧ也會展出相關產品，新品涵蓋消費性、商用及電競產品線，宣告開啟二○二四年「AI PC元年」。
時隔多年的ＰＣ產業將再度回歸ＣＥＳ展場焦點之一。在去年底英特爾發表具ＡＩ功能的Intel Core Ultra處理器後，品牌廠已發布第一波AI PC，隨著ＣＥＳ於九至十二日登場，預料包括宏碁、華碩、微星、技嘉、聯想、戴爾、三星、ＬＧ皆會釋出第二波、規模更大的AI PC新品。
華碩日前已發出邀請函，將於九、十日舉辦兩場線上發表會，並暗示其更多AI PC新品將亮相，市場預料華碩將推出涵蓋消費性、電競、商用全系列AI PC新品。宏碁儘管在ＣＥＳ不會舉行線上發表會，但將釋出更多新產品；宏碁先前已發表兩款AI PC，涵蓋電競及消費性領域。
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