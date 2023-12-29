台積電培育未來科技人才 首推高中微課程

台積電積極培育未來科技人才，首推高中微課程「SEMI神秘積星站」激發學子學習興趣與創新潛力，為持續擴大科學教育推廣並精進人才發展質量，今年進一步啟動「校園師資培訓計畫」，以「教學觀摩、傳承心法、試教認證、正式授課」4個階段，透過實體工作坊協助高中教師瞭解半導體知識的教學重點及產業應用內涵，深化教學豐富度，進而提升學子科學素養。截至12月，總計12校27位種子教師通過培訓認證。

台積電為確保師資培訓內容的正確性，邀請半導體領域的大學教授擔任培訓講師，引導種子教師透過課前觀摩及參與實體工作坊，理解半導體元件物理微課程教學架構與授課心法，並針對種子教師的試教表現給予調整建議。通過試教審查的種子教師即具備教學資格，台積公司將於教師正式授課後每周提供學子的學習回饋，協助其持續優化教學效能。此外，台積公司亦成立線上共學群組，使所有種子教師不受時空限制，於備課、授課及課後皆可互相交流與共享資源，蓄積更多教學量能。