聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電培育未來科技人才 首推高中微課程
台積電積極培育未來科技人才，首推高中微課程「SEMI神秘積星站」激發學子學習興趣與創新潛力，為持續擴大科學教育推廣並精進人才發展質量，今年進一步啟動「校園師資培訓計畫」，以「教學觀摩、傳承心法、試教認證、正式授課」4個階段，透過實體工作坊協助高中教師瞭解半導體知識的教學重點及產業應用內涵，深化教學豐富度，進而提升學子科學素養。截至12月，總計12校27位種子教師通過培訓認證。
台積電為確保師資培訓內容的正確性，邀請半導體領域的大學教授擔任培訓講師，引導種子教師透過課前觀摩及參與實體工作坊，理解半導體元件物理微課程教學架構與授課心法，並針對種子教師的試教表現給予調整建議。通過試教審查的種子教師即具備教學資格，台積公司將於教師正式授課後每周提供學子的學習回饋，協助其持續優化教學效能。此外，台積公司亦成立線上共學群組，使所有種子教師不受時空限制，於備課、授課及課後皆可互相交流與共享資源，蓄積更多教學量能。
培育人才是台積公司ESG五大方向的重要一環，除持續推廣「SEMI神祕積星站」微課程並培訓更多師資加入教學行列外，為使不同國家的學子認識半導體世界，台積公司亦將擴增線上學習網站「半導體雲端學院」使用語系，新增英文、日文與簡體中文版本，讓科學教育跨地域向下扎根，為全球科技產業孕育更多元的未來人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言