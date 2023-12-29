帆宣明年續啖晶圓廠海外建廠大單 營運表現更上層樓
高科技廠務機電設備方案商帆宣（6196）在今年獲利有機會更上一層樓情況下，公司股利政策亦備受市場關注，帆宣昨（28）日指出，股利配發政策有機會優於去年，但仍需尊重董事會決議，且未來將會持續鎖定晶圓代工大廠的海內外建廠計畫，力拼營運向上成長。
帆宣昨日受券商邀請參加法人說明會，對於未來業績展望，帆宣在會中指出，明年晶圓代工大廠在海外建廠腳步仍將不變，帆宣將會持續維持與該廠的合作緊密關係，預期明年晶圓代工大廠在海外的建廠需求仍可望表現優於今年。
帆宣公告今年前三季每股淨利達9.42元，表現明顯優於去年同期的8.64元，因此本次股利配發政策同樣受到法人圈關注，帆宣去年股利配發政策約為50％。帆宣昨日向法人透露，股利配發可能將優於去年，但實際配發數字仍需董事會通過。
帆宣公告11月合併營收達49.99億元、月成長8.9％，寫下單月歷史次高，累計今年前十一月合併營收為506.48億元、年成長11.5％，創歷史同期新高。法人指出，帆宣今年營運有機會挑戰歷史新高，明年在晶圓代工大廠的海外建廠訂單推動下，帆宣業績表現將有望更上層樓。
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