圓展推出新一代專業PTZ攝影機 豐富直錄播串流應用
圓展（3669）宣布推出全新一代專業PTZ攝影機AVer PTZ211與AVer PTZ231上市。這兩款攝影機擁有Full HD的影像品質、高達30倍光學變焦及SmartShoot AI技術，提供優質的串流和錄影表現，滿足更多樣的直錄播串流需求，讓專業影音應用再升級。
隨著影音數位化的普及，各行各業對於串流、直錄播的需求日益增長，將資訊轉化為影像不僅可打破時空限制，更讓資訊更容易典藏和分享，發揮更高影響力。PTZ211與PTZ231攝影機搭載Sony感光元件，結合最高30倍光學變焦鏡頭，呈現細緻清晰的畫面；支援HDMI、USB和IP等多種輸出方式，同時可傳輸Full HD 60 fps的高品質影像，為課程錄影、集會預錄、實況轉播、線上直播、活動記錄等應用打造親臨現場的影像串流體驗。
PTZ211與PTZ231配備SmartShoot功能，最多可預設四個區域同時拍攝人物和背景，可自動切換取景和分鏡畫面，就像多台攝影機同時運作一樣；透過高精密混合型步進馬達，實現自由、平穩、靈活的鏡頭移動。
透過AVer PTZ Link軟體，PTZ211與PTZ231可與全球頂尖麥克風系統搭配，包含Audio-Technica鐵三角、Sennheiser森海塞爾、Shure舒爾、Yamaha山葉、Nureva及ClearOne，轉換成可依據預設點位置，自動切換拍攝不同發言者的聲音追蹤攝影機。
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