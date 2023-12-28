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明基醫明年Q1啟動印度製造 搶占高成長醫材商機

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
明基醫是印度手術室設備進口第一品牌，第一季將啟動印度製造搶攻公立醫院等商機。圖為超低體位多功能手術檯，最適合醫生以舒適的坐姿進行神經外科手術。圖／明基醫提供
明基醫是印度手術室設備進口第一品牌，第一季將啟動印度製造搶攻公立醫院等商機。圖為超低體位多功能手術檯，最適合醫生以舒適的坐姿進行神經外科手術。圖／明基醫提供

佳世達集團旗下明基醫宣布，明年第一季將與印度策略合作伙伴攜手，在印度首府清奈建立生產手術室設備的基地，以符合當地政府「在地製造」政策，並強化印度公立醫院服務與醫療通路布局，搶占未來印度醫材在地製造500億美元的高成長商機。

印度為全球第一大人口國，成為全球各大醫療器材廠商拓銷佈局的重點國家，同時，印度醫療器材的供給高度仰賴進口，市場上大約80%的產品來自國外。因此，印度政府推動「2023年國家醫療器材政策」，擴展印度醫療器材產業的發展，預計產值從2023年的110億美元提高至2030年的500億美元。

明基醫是印度手術室設備進口第一品牌，明基醫總經理管新寶表示，「明基醫以醫療大艦隊的策略思維，結盟印度的策略夥伴，建置印度生產基地，呼應印度政府的印度製造政策方向，預計於明年第一季開始出貨，除了提升印度公立醫院的服務與拓展商機之外，未來也將推動高階技術進入印度，對當地醫療器材產業升級帶來貢獻。」

明基醫的在地製造策略，除了著重於開發出滿足印度市場需求的高品質醫材之外，同時，也將在價格敏感的印度市場取得競爭優勢。未來，更將借助母公司佳世達的醫電整合能力，推動手術輔助系統等高階技術進入印度市場，相信會對當地醫療器材產業的升級，有所貢獻。

印度 明基醫 醫療器材 醫材

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