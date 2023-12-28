欣興強化公司治理 董事會績效評估建議改善完成

今年台灣半導體業最大併購案，IC通路大廠文曄計畫斥資逾38億美元（以9月中的匯率計算約新台幣1212億元），現金收購加拿大IC通路商富昌電子（Future Electronics Inc.）100%股權。這項收購行動是文曄歷年最大手筆收購案，也是該集團啟動全球布局重要行動。不過，此收購案經文曄於11月初向中國大陸反壟斷局提出審核，歷經50天還未獲通過，引起投資圈高度關注及討論，擔心背後藏有不為人知的原因，讓此收購增添變數。...

2023-12-28 11:00