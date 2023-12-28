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欣興強化公司治理 董事會績效評估建議改善完成

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

欣興（3037）今（28）日更新ESG電子報，其中在公司治理強化方面，欣興提到董事會績效評估建議已於今年改善完成。

欣興指出，於2022年委託外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會績效評估，評估方式包含線上自評以及視訊訪評，並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制、風險管理、董事會自律及其他(如董事會會議、支援系統等)八大構面進行評估。外部績效評估報告於2023年 02 月 18 日出具，公司並於2023 年 3月 13日向董事會報告評估結果。

欣興提到，評估情形可參閱公司網站，今年度評估事項皆已改善完成。

欣興 視訊

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