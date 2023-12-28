盧秀燕：台積中科擴廠 可能2奈米以下
台積電不考慮進駐桃園龍科3期，1.4奈米晶圓廠將另尋他處，內政部都市計畫委員會前天通過中科「台中園區擴建2期」都計變更案，可能成為1.4奈米廠落腳處？台中市長盧秀燕昨證實，「台積電會將最先進製程放在台中，如果我沒有聽錯，有可能是2奈米以下。」市府表示，會協助周邊相關都市計畫與審查，但一切訊息以台積宣布為主。
盧秀燕昨出席豐原區南陽國小和平樓拆除重建工程落成典禮，媒體提問中科2期擴建通過，台積電確定明年落腳台中？盧秀燕回應，「幾乎可以說是99%確定」，之前台積電在台灣要擴廠，在很多地方都不是那麼順利，因台中環境較好、條件佳，有土地可使用，台中又是台積電很喜歡的地方，原本中科1期已有多座廠房。
台中市府指出，台積電中科園區1廠及2廠擴建，兩廠用電量占台中市整體用電量近39%，用水量占9%左右，市府要求自來水公司及台電公司保證「台中市用電不匱乏」。台水、台電已發文市府，保證不會排擠既有民生水電。
盧秀燕也說，台積電落腳中科2期園區，對晶片產業發展有重要影響，當地經濟促進、就業也都有幫忙，市府已要求經濟部確保台中市民生、農業及工業水電，經濟部也已承諾均無虞。
不過，目前最傷腦筋的是周邊聯外道路問題。議員林祈烽、楊大鋐、黃馨慧均表示，除了用水用電，因台積電在日本熊本設廠後，當地出現交通壅塞，他擔心台中2廠建廠後也會出現相同問題，影響在地居民生活品質。林還強調，不論汙染監控、塞車問題，市府都應預先做好配套措施。
議員要求，周邊的南北向福林路、東西向漢翔路分別需要拓寬、打通，福林路拓寬相關經費5年來已暴增20多億元，市府應加快推動。
市府表示，西南聯外道路目前已完成、市政路打通1期工程也已動工，今年已編列漢翔路第1期經費3億4745萬元，正與土地所有權人協議價購中，將比照市政路模式分階段拓寬；至於福林路部分，會繼續爭取中央開闢道路相關預算。
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