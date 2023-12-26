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樂迦再生：已成功完成 CAR-T 試製 商業化接單完成準備

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
樂迦再生（6891）董事長何弘能。
樂迦再生（6891）董事長何弘能。

樂迦再生（6891）今（26）日宣布，已成功完成首次 CAR-T 細胞生產試製，這次的生產過程全程在獲得 PIC/S GMP 認證的細胞治療先導工廠完成，未來細胞生產皆朝 GMP 良好製造規範之下，建置屬於樂迦的 CAR-T 技術平台。樂迦建置過程中結合團隊豐富經驗，建立相關的品質管制（QC）、品質保證（QA）系統，作為商業化接單的萬全準備。

樂迦表示，該公司的國際級製程優勢，透過這次的建置，不僅展現 CAR-T 製程人員到位，更建立一站式技術相關參數。這些皆是醫療長張裕享領軍完成的 CAR-T 細胞生產，過程中樂迦在汐止先導工廠內，成功培養擴增 CAR-T細胞。其中 CD3+ T 細胞的比例超過97％，CAR-T 細胞占T細胞的比例超過70％。這些 CAR-T 細胞的活性超過95％，經過無菌性試驗、黴漿菌檢測、內毒素檢測以及慢病毒複製能力檢測，結果都符合允收放行標準，品質優良。

值得一提的是，這些 CAR-T 細胞具有高達70％以上的轉染效能，相較於過去經驗，表現更為出色。轉染效能是一個衡量治療成功的重要指標！在 CAR-T 細胞治療中，高轉染效能意味著更多的治療細胞可以在患者體內發揮作用，提高治療的效果。

樂迦製程開發處提供多站式、一站式密閉自動化製程及分析平台服務，並提供產品品質檢驗服務，包括細胞分析、安全性、有效性和不純物分析。醫療處提供細胞治療特管辦法及臨床試驗送件服務。樂迦擁有 iPSC、CAR-T、MSC、DC 等多種細胞 CDMO 生產平台，國際級 PIC/S GMP 生產標準與品質系統，有效確保客戶的智慧財產。

樂迦擁有優秀的品質管制與檢測開發等確效能力，獲歐洲大廠肯定，已在品質管制檢測項目開發上，探詢未來合作可能。樂迦已完成 CAR-T 細胞試製，在國內第一間 GMP 細胞製備場域更是別具意義。這項成果展示樂迦對品質與客戶的承諾，能夠實現商業化生產，為台灣的細胞治療產業帶來競爭力，在最嚴格的 GMP 架構下，為產品品質把關。

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