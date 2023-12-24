苗豐強向政府喊話：謹慎處理ECFA
大陸21日宣布中止12項產品《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）關稅減讓，工總理事長苗豐強昨（23）日指出，此事對石化產業影響很大，呼籲政府謹慎處理，建議雙方還是要坐下來好好談，他反問「不能說這個數字很小，只占我們出口比重很低，難道要到10%，你才開始注意嗎」？
苗豐強昨天出席「孫運璿院長110歲誕辰紀念論壇暨112年傑出公務人員頒獎典禮」，會前受訪時回應大陸中止部分產品ECFA關稅減讓一事。
苗豐強表示，這件事還是要謹慎處理，現在有人說影響不大、不重要，但還是要溝通找出問題所在，到底是WTO問題？還是ECFA問題？建議雙方坐下來談，因為ECFA是個非常好的協議，台灣一直想參加RCEP（區域全面經濟夥伴協定），要走開放型國家，但突然間產生誤會，撇開政策面，一定是溝通出問題。本次取消關稅減讓，苗豐強認為對石化產業影響很大；他強調，明明可以解決的問題，但不去了解，現在變成政治化了。「不能說反正這個數字很小，只占我們（出口）比重如1.6%、2.6%，難道人家給你個10%，你才開始注意？」
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