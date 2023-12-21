台廠搶攻美國製造商機
美國政府公布最新「未經核實清單」，網通業首度被盯上。業界認為，美中科技戰從半導體延燒到基礎建設，特別是拜登政府大撒幣推動基建法案，陸製網通設備極有可能被剔除，「美國製造」潛在商機大。在拜登政府「ＢＡＢＡ法案（Build America, Buy America）」鼓勵下，台灣網通廠中，正文已找到外包夥伴、智邦啟動「爾灣產線」計畫，啟碁與神準也展開評估。
業界分析，ＢＡＢＡ法案主要為提升美國基礎建設投資及工作，明訂百分之五十一以上零組件須在美國製造下單及生產，強化投資美國，刺激美國經濟。
美國前總統川普任內推動公布「５Ｇ乾淨網路」名單，禁止採購華為５Ｇ設備；歐盟跟進美國，多國都清除電信網路系統中可能造成國安威脅的裝置與軟體。此次開始將大陸網通廠列清單，顯示美國更關注網路通信設備的國安議題。
美國基建預算已開始撥款，台灣業者也正視前進美國設廠的議題，其中正文近年除前進越南建設新生產基地，在歐美都有客戶從ＯＥＭ轉直接供應，因應客戶需求也開始尋找美國製造外包廠夥伴，在美國及墨西哥均有產能，未來將視客戶下單狀況生產。
正文攻美國製造，其他網通業者也擴大非大陸產線，智邦表示，旗下越南一期已量產出貨並進行二期擴廠，針對美國製造生產需求，計畫在爾灣打造組裝線。啟碁董事長謝宏波也透露，正評估墨西哥、美國及加拿大建置生產基地可能性，可望近期拍板。
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