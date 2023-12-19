劉德音明年要退休 法人認為對台積電股價影響不大

台積電（2330）今（19）日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，且將在明年股東會後退休，法人認為，台積電制度非常完整，不是個人色彩濃厚的公司，劉德音的退休對股價影響不大。

劉德音在台積電創辦人張忠謀2018年6月退休後接任董事長，台積電今日宣布，劉德音將在明年6月股東會後退休，台積電「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。

劉德音表示，「能在傳奇的創辦人退休後接下台積公司董事長一職，是一項殊榮。現在希望能退而不休，以不同的方式回饋數十年的半導體經驗」，他強調，「會持續與董事會一同致力於公司治理直到任期屆滿的最後一天，我有充分信心，台積公司在可見的未來將持續締造優異的表現」。

證券分析師張陳浩表示，劉德音宣布明年6月將退休，對台積電股價影響不大；他強調，從雙首長回到單一首長，並沒有不好，也不會影響股價。

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