富喬法說會／總座：Low DK 材料非常強、在台灣分階段擴充

富喬（1815）今（19）日召開法說會，富喬總經理陳壁程、發言人胡銘倫協理出席，陳壁程提到，公司布局Low DK材料專利完整，歷時五年耕耘今年開始放量，且因為客戶需求非常強，公司已規畫分階段擴充。

富喬指出，由於Low DK配合AI應用，出貨成長對營收獲利有幫助。

陳壁程提到，富喬今年第3季LowDk高階產品開始量產出貨，年底產能台灣電子級占比約一成，擴充主要在台灣，對明年營收貢獻第2季來到20%，一路擴建設備採購，這是第一階段。

至於後續，陳壁程提到，明年第4季計畫拉升至30%，在台灣的占比2025年第2季再增加至40%。依據目前客戶需求來看，Low DK材料非常強，因此規畫急速擴充。但因為高溫與設備導致沒辦法一次一兩個月就擴充，而必須階段擴充。公司也已有所規畫，在台灣的擴充相當明確。

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