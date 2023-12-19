獨／麗臺攜手美超微家族 拚2024年醫療獨立...盧崑山：我們要大做

麗臺（2465）私募引進美超微集團創辦家族資金，「我們要大做！」麗臺董事長盧崑山18日興奮地說，他規劃在2.5年任期內，要將醫療事業獨立子公司，並與大訊及肯威產品合作，合作綜效至少讓營收翻倍，他也透露大訊董事長梁見發與肯微董事長梁見達27日將出席麗臺股東臨時會，

NVIDIA 創業以來，第一個顯示卡合作品牌是麗臺科技。如今，這家跟 NVIDIA 有深厚合作情誼的品牌顯示卡廠，利用6.69億元私募，引進美超微創辦人梁見後家族成員資金：大弟大訊董事長梁見發與小弟肯微董事長梁見達，預計27日將補選取得2席麗臺董事席次。

攜手美超微 拚業績翻倍

盧崑山語出驚人指出，他的董事任期還有兩年半，就計畫退休，而這期限內有兩大重要目標，首先是醫療事業拚2024年開始獲利，業績翻倍，其次是跟美超微的合作關係，過去就跟大訊及肯威下代工單，加上麗臺顯示卡跟AI軟體整合後銷售，未來會談更深的合作方案。

盧崑山指出，大訊的機殼與水冷技術在全球有目共睹，AI伺服器散熱需求高，故第一階段是引進大訊與肯威的機殼、水冷、電源供應器銷售，會先鎖定大型客戶洽談，第二階段將結合雙方優勢，合作研發創新新品，導入AI管理軟體，新品內容暫時保密，但盧崑山坦言募到充足資金，自然不能浪費，「我們要大做！」，若真做得好，他心目中長期營業額翻10倍以上是不難的事。

麗臺目前向大訊肯威下單採購機殼等伺服器零件，採購金額1~2%，但未來雙方關係將更緊密，盧崑山笑說，大訊的機殼與水冷系統，肯威的電源供應器，未來麗臺都會賣，大股東當然要給優惠的價格力挺。

布局醫療事業 明年營運看俏

身為37年老牌公司創辦人，盧崑山更語出驚人表示，兩年半後規劃任期屆滿退休，而他醉心的醫療事業布局多年，2024年營運將上坡，屆時規劃獨立為子公司營運，他也透露美超微董事長梁見後對醫療事業也相當有興趣。

盧崑山因曾經心肌梗塞在鬼門關走一回，近十年醉心於發展醫療健康事業，產廣又多，打造AI雲端健康照護平台，串連IOT醫療裝置如智慧血氧手錶、梅門甩手功戒指「甩戒」、自律神經分析儀、可攜式心電圖紀錄器、數位聽診器、居家血氧機、穿戴式血氧機、健康手環、奈米貼片等等。

麗臺醫療產品眾多，年營收近1億元，盧崑山表示，醫療毛利率50%，奈米貼片預估鋪貨1000家醫藥通路，目前已談100家，2024年2月目標500家，甩戒2024年3月開賣，加上其他醫療產品貢獻，預估2024年6月起醫療月營收將提升至6000~7000萬元開始獲利，其獲利還能打平台灣總部營運成本（每月3000萬元左右）。

盤點麗臺現階段營運，80%營收來自顯示卡銷售，其次是工作站等電腦系統，營收占比5~10%，主要提供半導體檢測或食品醫療事業機器視覺檢測，醫療事業營收5~10%，電腦零終端機及精簡電腦營收10%。

市場面，麗臺主力市場集中中國大陸，營收占比超過6成，其次東北亞市場10%，其餘歐美及東南亞合計營收貢獻3成。中國大陸中，通路零售營收50%，其次大型品牌客戶如阿里巴巴、曙光、浪潮都是客戶，營收比30%，剩餘20％為提供軟硬整合系統的企業客戶。

晶片禁令受影響 第四季拚由虧轉盈

盧崑山表示，中國大陸因美國禁令，現在RTX4090及A800等產品不能銷售，中國大陸主要賣其他繪圖卡及先前已經提前進貨到對岸倉庫的產品能銷售，預計庫存可持續賣到2024年Q1，除禁售產品，仍可以出貨工作站或其他一般繪圖卡，整體而言H100很缺，A800及H800現在拿貨也得排隊，主要賣其他國家，後續 NVIDIA 開發降規版繪圖卡，才能加強新品在中國大陸銷售力道。

法人估麗臺2023年營收40~50億元，低於2022年，但2024年營收將有機會優於2023年拚成長，而2023年Q4能否單季轉虧為盈，公司表示會朝此方向努力。 麗臺盧崑山手持2024年3月將發表的甩戒，跟梅門合作，搭配APP可以做健康運動紀錄，盧崑山對救人治病的產品都十分有興趣，他表示麗臺心肺穿戴裝置管理系統，在雙和醫院POC，2年內成功降低75%出院後再入院率，成果顯著。王郁倫／攝影

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