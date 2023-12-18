聯電「不銅凡響」公開徵選銅雕藝術作品

聯電今日宣布自即日起至2024年1月29日止舉辦「不銅凡響」銅雕藝術作品公開徵選，提供300萬元設置經費，邀請藝術家以再生銅為素材進行創作。本次獲得首獎之作品，未來將設置於「循環經濟資源創生中心」，鼓勵大眾以創新的思維，賦予回收銅循環再生的新生命，為循環永續的環境美學盡一份心力，聯電將於2023年12月27日舉辦線上說明會，歡迎有興趣之藝術家踴躍報名。

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