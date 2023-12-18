奇景CES 2024首次發表 LCD筆電專用內嵌式觸控晶片

奇景光電今（18）日宣布，將在明年初CES 2024上，發表一系列領先業界、搭載於主流LCD筆記型電腦的內嵌式（In-Cell）觸控晶片（Touch TDDI）HX83132，以及搭載於高階 AMOLED筆記型電腦的On-cell Touch IC HX85200。

奇景執行長吳炳昌表示，在筆記型電腦應用方面，奇景對於引進業界尖端的In-cell TDDI和On-cell觸控控制器技術，感到非常興奮。奇景持續致力於強化在各種應用中的觸控產品升級規劃，且將持續提升觸控控制器和TDDI技術，為客戶提供更多增值功能和選擇。同時，此亦代表每片面板能為奇景創造比以往更高的價值。

過去幾年，In-cell TDDI已被證明成為主流技術，因為In-cell TDDI整合了尖端顯示和觸控功能，成功簡化觸控模組供應鏈，為廠商提供成本優勢。奇景在 In-cell TDDI 技術方面取得卓越的成就，提供業界最全面的TDDI解決方案。憑藉多年的In-cell TDDI出貨實績，奇景已將TDDI應用，從手機擴展到平板電腦和汽車，現在更進一步地應用於筆記型電腦。

此次奇景在CES發表的HX83132，是一項尖端的In-cell TDDI技術，用於當前主流LCD筆記型電腦，不僅在大尺寸、高解析度、低功耗和窄邊框的功能方面有明顯進展，而且提供精準的觸控及感知靈敏度，支援出色的主動筆手寫功能，滿足筆電流暢人機界面的需求，同時大幅提高用戶體驗和工作效率。

在即將到來的CES 2024中，奇景將展示一款配備HX83132 TDDI的TFT LCD面板筆記型電腦，其中的In-cell觸控功能以及領先的主動筆技術，完美符合新世代筆記型電腦的需求。此外，奇景HX83132 TDDI可以應用於a-Si TFT、Oxide TFT與LTPS面板技術，支援各種解析度，從FHD、WQXGA、2.8K、3K到 4K，證明奇景在此一領域技術的領先地位。

過去幾年，In-cell TDDI已被證明成為主流技術，因為In-cell TDDI整合了尖端顯示和觸控功能，成功簡化觸控模組供應鏈，為廠商提供成本優勢。奇景在In-cell TDDI技術方面取得卓越的成就，提供業界最全面的TDDI解決方案。憑藉多年的In-cell TDDI出貨實績，奇景已將TDDI應用，從手機拓展到平板電腦和汽車，現在更進一步地應用於筆記型電腦。

由於AMOLED顯示面板支援更輕薄、高亮度、高對比及廣色域顯示特性，在筆電應用上，尤其是高階筆記型電腦，OLED採用率逐漸提高。奇景光電的OLED解決方案，包括AMOLED TCON和驅動IC，已量產用於一系列車用面板、平板電腦與筆記型電腦。

奇景再次擔任先鋒角色，將在 CES 2024上推出一系列業界領先的On-cell 觸控晶片HX85200，搭載於AMOLED面板，提供更全面的AMOLED顯示解決方案。奇景On-cell Touch觸控IC HX85200系列，可支援剛性與柔性OLED 面板，支援更精確觸控和滑順的主動手寫筆功能，將筆記型電腦顯示、觸控功能與體驗，進階到更高的水準。

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