今皓法說會／AI布局及團隊就緒 車載、AI新業務成長可期

今皓（3011）今（18）日召開法人說明會，董事長石浩吉表示，雖然2023年前三季受市場庫存去化影響，但公司持續優化車載產品，轉型AI業務，除併購勤天帶來新客戶的效益外(如BOSCH、SUZUKI等)，AI業務更是建立了近50人的專業團隊，未來透過各種整合與策略合作，在綜效發揮下預期將給業績成長帶來助益。

為提升原連接線業務的毛利率，公司將專注在高毛利的終端產品，如車用線、高速傳輸、AI PC等應用上加強產品組合毛利。車載方面，結合今皓歐美客戶與勤天日系客戶的資源，集團在車載市場上的能見度與競爭力日漸增加，國際供應鏈轉移的趨勢，也讓客戶對今皓泰國廠的詢問度增加。泰國廠是今皓成立近30年的子公司，以車用連接線的生產為主，具有成熟的供應鏈與製造優勢，也是未來車用版圖擴增的利基之一。

今皓於今年併購勤天科技後，已經從一家傳統的OEM製造業轉型成有能力做AI軟硬整合出貨的ODM服務商，除藉由勤天科技直接取得Toyota和Mitsubishi等日系車廠認證外，近期合作如BOSCH應用在卡車的人類偵測系統、Toyota台灣向車型Andriod導航案、SUZUKI小型低速移動的駕駛輔助技術開發案及村田機械的無人倉儲監控系統等，優秀的設計開發能力與AI演算法技術也加速車載及其他產品的多元化布局，達成併購綜效。

AI方面，新推出的品牌「Heph A.I」名稱來自「Hephaistos」，指的是希臘神話中的火與鍛造之神，今皓由「Heph A.I」平台做為整合之石，效仿軟銀模式靈活運用併購、投資、業務合作與策略聯盟等合作型態，提供資金投入、技術奧援、策略夥伴與訂單挹注等整合性戰略加持，並聚焦車用AI、生成式AI、半導體自動化與工業質檢等三大主題。

石浩吉表示，目前今皓已建立AI團隊近50人，未來策略夥伴所組成的AI大聯盟將持續擴增AI團隊，並提升生成式AI與垂域模型演算法的建立與應用，布局整合台灣的AI生態系，目標完成各行各業AI落地的應用。

另外，該公司12月8日已通過董事會，預計辦理都市更新事業計畫。由於位於新店的總部屋齡已有40年以上，擬配合新北市工業區都市更新獎勵容積規劃及容積移轉獎勵，以自行興建方式辦理都更，建立全新企業總部，超出自用需求的部分也規劃出租或出售，將自有資產有效的活化利用。

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