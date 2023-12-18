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鈺創旗下鈺群鎖定Thunderbolt 5商機 新產品準備就緒

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

IC設計鈺創（5351）旗下鈺群科技宣布，應用在USB Type-C的E-Marker晶片開始送樣至英特爾認證Thunderbolt 5，將有機會成為全球第一家通過認證的IC設計廠，準備迎接明年即將到來的人工智慧（AI）PC商機。

英特爾於今年9月正式發表了Thunderbolt 5規範，最高可支援至120 Gbps，為目前Thunderbolt 4傳輸速度的3倍，瞄準更高傳輸頻寬，可提供需多螢幕外接使用需求的終端消費者，同時體驗更好的傳輸效能；新的Thunderbolt 5支援USB4 V2、PCIe Gen 4及Displayport 2.1，並相容於Thunderbolt 4、3；在顯示頻寬方面，支援4條40Gbps頻寬線路。

在一般使用情形下，以各2條頻寬線路，提供80Gbps雙向傳輸速度，當需要更高傳輸速度時，啟動Bandwidth Boost，調配2條頻寬線路支援至最高120Gbps單向傳輸，接收端以單一頻寬線路支援40Gbps。

鈺創科技董事長兼執行長盧超群表示，為奪得先機，鈺群科技E-Maker積極加入Thunderbolt 5晶片認證行列，計畫搶先通過認證，提供客戶高品質E-Marker IC整合到Thunderbolt 5與USB4 V2產品中，有助於終端消費者選用，加速USB4 V2普及應用。

據了解，鈺創旗下的鈺群除了送樣至英特爾Thunderbolt 5規格認證之外，更已經開始與客戶聯手開發新產品，並獲得客戶好評，只要通過Thunderbolt 5及USB-IF認證後，就可望開始搶攻相關市場，搭上明年的AI PC商機到來。

USB IC設計 鈺創

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