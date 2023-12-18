緯創雲端服務再添利多！旗下瑋謙助敏盛打造 FHIR 平台

緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙今（18）日宣布攜手醫電數位，將國際醫療資訊FHIR標準導入敏盛醫療體系旗下敏盛綜合醫院與智醫城診所，將醫院HIS系統與病患病歷紀錄互接連通，鏈結「醫、藥、檢」等全方位領域，並與資策會共同展示FHIR醫療數據場域服務實證成果，未來可望加速跨體系、跨場域之醫療場域合作，發展更多元的醫療創新加值服務。

緯謙總經理夏志豪表示，緊跟國際標準與衛服部政策方向，FHIR架構是近年醫療產業的重要趨勢，但要將大量、繁雜的醫療資料統一轉換並不容易，特別是各區醫院間的資源不均，小型院所或照護機構不見得有能力可自行導入FHIR架構，緯謙提供的FHIR Portal平台內建多種轉換模組，加速導入效率並降低技術門檻。

緯謙指出，衛福部力推FHIR國際醫療資料交換標準的轉換政策，去年宣布將電子病歷交換中心（EEC）架構改為FHIR交換架構，促使台灣醫療更與國際接軌，並提升醫療照護品質。為實現以病患為中心的醫療照護，打通醫療資料整合障礙是關鍵的一步，從診前、診中到診後照護的整體健康，倘若資料無法橫向串接，醫事人員難以多方進行即時決策。

緯謙表示，FHIR主要能將整個醫療流程產生的資料轉換為標準化單一結構，透過FHIR REST API便能輕鬆實現跨單位、跨機構整合應用，解決國內單位醫療資料格式不一、系統各自為政的痛點。在患者同意並知情的基礎下，敏盛醫院與智醫診所透過緯謙、醫電數位、台智雲等雲端資服業者，成功將26,000多筆病歷完成轉換，提升約30%醫事作業效率，同時節省30%看診時間，提供民眾更便利、合理、安全的智慧醫療服務。

除此之外，緯謙FHIR Portal平台提供第一線人員簡易操作的介面，可在資安無虞的情境下調閱就診病歷紀錄和用藥資訊，未來可在此平台上發展更多醫療加值服務，讓數據互通的效益持續擴散。醫電數位執行長何偉光表示，FHIR是高度整合又具應用彈性的標準，敏盛醫療體系此次導入FHIR架構，使數據交換效率與安全性大幅提升，更減少不必要的行政負擔，可望提升醫療服務效能，民眾轉診看診效率增加一倍以上，為患者提供更高的就醫便利性。

對此，緯謙強調，團隊未來逐步推展到體系內其他醫療院所，並且緯謙FHIR團隊更連續3年參與臺灣FHIR聯測，紮實的場域實踐經驗，可助醫療機構加速接軌國際標準，為更多延伸應用奠定基礎。

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