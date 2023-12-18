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87%企業年底開缺 科技業迎景氣回溫徵才意願擠進前三

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

產業缺工嚴峻，儘管時序接近年底，但企業徵才腳步不見趨緩。根據1111人力銀行的調查，高達八成七的企業在第4季開缺徵才，創下十年來同時期的新高，其中資訊科技業的徵才意願擠進前三名，徵才原因，比例最高的是補足流失人力66.6%、例行性徵才31.1%、業務量增加24.3%、配合旺季需求13.8%，以及提前搶才8.7%。

科技島執行長黃楷元表示，根據工研院的預估，2024年台灣資訊電子業產值將成長7.57%，達到10.01兆，不只國內數據顯示資訊科技業的景氣有望放晴，作為領頭羊的半導體產業也傳出好消息，世界半導體貿易統計組織（WSTS）11月底發布最新預測顯示，2024年全球半導體市場可望走出衰退，預計恢復正成長至5,880億美元，年增13.1%。

近來也有科技業新鮮人在網路論壇發問，面試時兩個部門同時面試，但心中排序較後的部門先來電詢問意願，因為回覆時間緊迫，上網向前輩求助，深怕婉拒邀約後失去其他機會。資深前輩給出建議，「不要的職缺在面試前拒絕掉比較好，面完要收你時拒絕，等同於以後沒機會了」。還有學長以自身為例表示「當初人資打來問意願，如果要來工作就要核薪，但果斷拒絕了，並表示自己專長可能更適合B職缺」後續不但順利轉介，還收到offer。

黃楷元表示，為了協助有意投入科技領域的人才，快速掌握產業趨勢脈動，科技島自12月起舉辦實體小聚，以當月、當季高聲量與討論度的科技議題，作為小聚主題，邀請業界意見領袖面對面，與大家探討最新產業發展走向，首場以去中心化、高度自治的Web3社群為主題，討論《社群和個人品牌如何 1+1 大於 2，揭密 Web3 社群經營心法！》，邀請到「她Ta Zhi Dao 全球女性區塊鏈社團」Event Lead 的 Angela，以及「比特幣區塊鏈中文頻道」的 Zizen，共同分享在實體社群的人脈串聯、商務合作。歡迎有意投入社群經營的管理人報名參與。

2024 社群 徵才

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