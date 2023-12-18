AI 布局傳捷報 原相搶進類神經運算晶片供應鏈
IC設計廠原相（3227）進攻人工智慧（AI）市場傳捷報，成功聯手AI晶片市場搶進類神經網路運算供應鏈，目前雖然仍在研發階段，不過業界預期，隨著AI晶片市場開始蓬勃發展，原相同樣可望搶下大筆AI商機。
外媒報導，美國AI晶片新創公司Syntiant宣布推出超低功耗AI機器學習晶片，可以1mW的功耗下運行遊戲，其中還結合監控影像功能，並具備60萬個參數組成，該公司以運行遊戲為例，透過類神經網路辨識辨識敵人，並以AI自動攻擊敵人，未來可望應用在其他領域，如物聯網或工控等相關市場。
值得注意的是，本次Syntiant推出的超低功耗AI機器學習晶片結合原相的超低功耗影像感測器晶片，藉此精準辨識人或是物體，並具備幾乎零延遲，未來有機會藉此應用在智慧物聯網市場，例如可視門鈴、安控鏡頭等相關領域，雖然仍需要時間耕耘，但業界認為，AI商機正在蓬勃發展，原相未來亦有望藉此大啖AI商機。
除此之外，觀察原相營運表現，原相11月合併營收達5.81億元、年成長76.3％，累計今年前十一月合併營收為52.48億元、年增7.3％，寫下歷史同期第四高。法人預期，在影像感測晶片市場開始回溫之後，原相明年有望搭上消費市場重新拉貨需求，推動原相業績持續成長。
📢 12月15日「遠亞併」！用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言