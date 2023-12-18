有線戶新低 民眾用錢投票…選串流平台

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）最新統計，今年第三季全台有線電視訂戶數四五五點七萬戶，和去年第四季四六四點八萬戶相比，又少了九萬訂戶，再創二○一一年統計以來新低。有線電視即使費用再低，內容創作者有產品先去賣串流平台，ＮＣＣ和系統台還在各自護航推特定頻道，消費者選擇「用錢投票」擁抱串流平台。

頻道業人士指出，台灣有線電視多年來「二四○俱樂部」固定分潤頻道成員文風不動，新進頻道要不就是授權費被七折八扣，後段頻道甚至上架還要付費，生存不易、遑論產出優質內容。台灣有線電視至今還能維持四百多萬戶，要拜高齡化之賜，許多長輩在家開著電視當「收音機」，有點聲音陪伴就好，成本也不算高。

台灣科技大學資訊工程系主任、ＮＣＣ前委員鄧惟中說，台灣的有線電視產業生態中，業者為刀殂，消費者就像魚肉，「你不走，也沒得選。」曾任消基會副董事長的鄧惟中表示，有線電視產業要有突破，主管機關要拿出力量，整體法規需要解除管制，開放競爭。

學者觀察，在台灣的有線電視市場中，消費者權益永遠被擺在最後，整體市場產值不斷萎縮，頻道及系統業者同處在一艘「沉船」，資源有限能搶多少就搶。

學者指出，業者沒有注意到造成沉船的關鍵因素是「漏洞」，鄧惟中認為，在此環境中，消費者很不幸的只有「留」或「走」這兩個選擇。

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