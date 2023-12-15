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台積電建立全球化一致企業識別 美國WaferTech更名TSMC Washington

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電美國WaferTech今日更名為 TSMC Washington。圖／聯合報系資料照片
台積電美國WaferTech今日更名為 TSMC Washington。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）旗下子公司WaferTech今（15）日（美國當地時間14日）歡慶其正式更名為TSMC Washington。此次更名不僅反映了子公司與台積公司的深厚連結，也呼應台積公司全球拓展策略之一，為所有子公司建立一致的企業識別。

台積電啟動國際布局，在美國亞利桑那州成立子公司TSMC Arizona設立海外首座4奈米先進製程12吋晶圓廠，擴大國際布局後，為其全球布局，將最早在美國成之分公司的WaferTech更名為TSMC Washington。

至於日本及歐洲分公司，因採合資方式進行，因此並未以TSMC冠名。

台積電 美國 布局

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